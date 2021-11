‘Teen Mom 2’ Jenelle Evans explique la gravité du problème de cancer en cours

Teen Mom 2 alun Jenelle Evans a parlé sur Instagram d’une affection cutanée potentiellement cancéreuse à laquelle elle est actuellement confrontée, en publiant des photos d’une tache sombre qui a récemment été enlevée et a été testée pour le cancer. Evans était clairement paniqué par l’expérience et se tournait vers ses abonnés Instagram pour obtenir de l’aide. « Je n’ai pas d’autres photos, mais c’est la » tache de rousseur » qui a été supprimée en raison de l’asymétrie, et la moitié est devenue marron foncé », a-t-elle écrit dans l’une des photos qu’elle a publiées sur son histoire Instagram.

Evans attend toujours les résultats et elle a partagé une photo de l’endroit où le grain de beauté a été retiré, sous-titrée « Rappel quotidien… allez faire vérifier vos grains de beauté chaque année. » Evans a également partagé une photo d’une éruption cutanée qu’elle avait sur la poitrine, écrivant « et pour ceux qui demandent pourquoi j’ai subi un examen. Je me demande ce que c’est… cela n’arrive que lorsque je vais au soleil et que je me démange. »

« On m’a suggéré d’attendre jusqu’à ce que j’éclate, puis d’appeler pour obtenir immédiatement une biopsie. Je ne l’ai pas encore fait. Quelqu’un a des suggestions ? » a-t-elle poursuivi, et plusieurs adeptes ont répondu qu’il s’agissait probablement d’une « éruption de lumière polymorphe » et Evans a assuré à tout le monde qu’elle examinerait le diagnostic possible avec son dermatologue.

Plus tôt cette semaine, Evans a publié une vidéo navrante révélant que sa future collaboration avec SewSewYou avait été abandonnée à la suite de certains de ses commentaires controversés. Evans a posté une vidéo TikTok, pleurant sur les nouvelles récentes selon lesquelles le partenariat avait échoué à cause de « haters ». « J’ai pleuré toute la matinée », a-t-elle écrit en légende de la vidéo. « Désolé de laisser tout le monde espérer, mais SewSew You m’a laissé tomber à cause des ennemis. »

Elle a suivi le court clip avec une vidéo YouTube plus longue intitulée « Who #Cancelled Me? » Evans, qui a récemment poursuivi LeBron James sur Twitter pour ses commentaires sur le procès de Kyle Rittenhouse, a allégué que ses « ennemis » avaient décidé de lancer une « campagne de haine » contre elle en envoyant des quantités massives de messages ainsi que des articles détaillant certains de ses passés de division. Actions. En retour, l’entreprise a décidé d’abandonner sa ligne de vêtements. « Ils sont revenus et ont dit ‘non’, nous ne travaillons pas avec vous », a déclaré Evans, l’entreprise lui a dit dans la vidéo à la lumière de son passé. « Pour faire court, ils ont dit qu’ils n’avaient pas la capacité de gérer tous ces e-mails haineux », a-t-elle ajouté.

Non seulement cela, mais son mari David Eason ne fait plus face à des accusations de CFA pour sa récente arrestation, mais deux autres accusations demeurent. Eason a été arrêté vendredi soir dans le comté de Columbus, en Caroline du Nord, pour conduite avec facultés affaiblies, conduite avec permis révoqué et possession d’un conteneur d’alcool ouvert dans sa voiture. Selon un rapport de The Ashley’s Reality Roundup, Eason a déjà battu une accusation, même si ses ennuis sont loin d’être terminés.