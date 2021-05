Teen Titans GO! et DC Super Hero Girls font équipe plus tard ce mois-ci ⋆ .

Deux équipes de super-héros de DC unissent leurs forces plus tard ce mois-ci sur Cartoon Network pour une aventure amusante dans l’espace. Intitulé Space-cation, ce quatre épisodes Teen Titans GO! spécial verra les versions minuscules de Robin, Cyborg, Raven, Beast Boy et Starfire faire à nouveau équipe avec le DC Super Hero Filles.

Présenté en première le week-end du Memorial Day le lundi 31 mai à 18 h, le crossover à deux équipes a les deux groupes de super-héros vivant dans une maison spatiale pour leurs vacances. Alors que tout le monde est initialement enthousiasmé par leur temps de relaxation, le mystère de savoir qui les a invités à se détendre à travers la galaxie devient finalement trop curieux pour être ignoré.

CONNEXES: La saison 2 de Stargirl de CW taquine le retour de l’été 2021

Le Space-cation sera le dernier d’une chaîne de Teen Titans GO! première en mai, y compris un épisode spécial mettant en vedette les créateurs de bandes dessinées New Teen Titans Marv Wolfman et George Perez. Les téléspectateurs peuvent se connecter tous les samedis matins avant la spéciale en quatre parties pour une autre Titans adolescents Versement.

Pendant ce temps, la spéciale lance également la nouvelle saison pour le DC Super Hero Filles, qui reviendra partout sur les écrans de télévision dans leur propre émission à partir du dimanche 6 juin à 8 h. La nouvelle saison de l’émission sortira également aux côtés d’un lien de jeu vidéo publié par Nintendo sur Switch intitulé DC Super Hero Girls: Puissance des ados.

AUSSI: HBO Max commande la série Tiny Toon Adventures Revival

Il s’agit du deuxième croisement entre les deux dessins animés de DC, et l’un des nombreux croisements entre Teen Titans GO! et autres propriétés. En plus d’un film où l’équipe a affronté leurs incarnations de 2003, Robin et ses amis se sont retrouvés dans des épisodes avec Freakazoid, le Scooby Gang et les Powerpuff Girls.