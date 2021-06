Teen Titans Go! Voir la bande-annonce de Space Jam publiée avant la première de la fête des pères ⋆ 10z viral

Cartoon Network a publié la bande-annonce officielle du prochain film original Teen Titans Go! Voir Space Jam, présenté en avant-première le dimanche 20 juin à 18 h HE/PT sur Cartoon Network, avant sa sortie numérique de Warner Bros. Home Entertainment le 27 juillet.

Les Teen Titans prévoient un week-end de fête des pères slam dunk avec la première de Teen Titans Go! Voir Space Jam, un film original de 80 minutes qui suit les DC Super Heroes pendant qu’ils regardent et offrent des commentaires hilarants sur le film classique de 1996 en direct/animation sportive, Space Jam avec la légende du basket-ball Michael Jordan, Bugs Bunny et les Looney Tunes.

Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous :

Dans Teen Titans Go! Voir Space Jam, les Teen Titans sont visités par les Nerdlucks, l’emblématique Space Jam méchants qui ont tenté de capturer Michael Jordan et les Looney Tunes. Étonné de découvrir que ses compagnons Titans n’ont jamais vu Space Jam, Cyborg organise une soirée horlogère exclusive. Bien sûr, si les Titans regardent un film, ne vous attendez pas à ce que le silence soit d’or. Raven et Starfire fournissent le commentaire, Cyborg présente les faits amusants, Beast Boy souligne les coups de cul, et Robin… eh bien, Robin ne fait pas confiance à leurs nouveaux amis extraterrestres. Les Nerdlucks sont-ils ici pour assister à une soirée de surveillance innocente, ou ont-ils des motifs plus sinistres dans leurs manches ?

Après sa diffusion linéaire, les fans peuvent regarder Teen Titans Go! Voir Space Jam sur l’application Cartoon Network et en VOD. Le film sera également disponible à l’achat en numérique à partir du 27 juillet 2021, pour 14,99 $ auprès de Warner Bros. Home Entertainment.

La suite, Space Jam : un nouvel héritage mettant en vedette la superstar de la NBA LeBron James, arrivera dans les salles et sur HBO Max le vendredi 16 juillet.