Teen Wolf: ce que fait le casting maintenant

Tyler Posey (Scott McCall)

En tant que leader, Scott McCall, dans Teen Wolf, tout le monde savait qui était le personnage de Tyler Posey, et après son passage en tant que loup-garou adolescent, Posey a continué à jouer dans quelques films et émissions de télévision. Côté cinéma, il a eu un rôle dans le film d’horreur, Action ou Vérité, la comédie romantique, L’Été Dernier, et le film de zombies, Seul en 2020.

Avec la télévision, Posey a emmené ses talents en guest star dans plusieurs émissions, telles que Elena of Avalor, Hell’s Kitchen, Jane the Virgin, et plus encore. Il a également un rôle récurrent dans la série comique Now Apocalypse et un rôle principal dans la série slasher d’anthologie Scream : Resurrection. Actuellement, il exprime Tony Toretto dans la série animée Fast & Furious Spy Racers.

Il sera dans deux films à venir, intitulés Brut Force et Oshie, alors gardez un œil sur l’ancienne star de Teen Wolf dans les salles assez tôt.