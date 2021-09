Teen Wolf Series Revival Movie en préparation avec le créateur Jeff Davis ⋆ .

Bouge, crépuscule – on dirait que les loups-garous sont le nouveau monstre dominant en ville. MTV Entertainment Studios a annoncé que Jeff Davis, créateur du hit Loup adolescent séries télévisées (basées sur le Michael J. Fox film du même nom), revient en studio dans le cadre d’un contrat pluriannuel qui comprend un tout nouveau film Teen Wolf.

Selon MTV, Davis reviendra pour écrire et produire le film sans titre, pour lequel le casting de la série originale est déjà en pourparlers pour revenir. Le film devrait être centré sur Scott McCall (joué à l’origine par Tyler Posey), n’est plus un adolescent mais toujours un loup-garou Alpha, alors qu’il rassemble de nouveaux alliés et retrouve des amis de confiance pour combattre un nouveau mal méprisable qui fait son apparition dans sa maison de Beacon Hills la nuit de la pleine lune. Posey lui-même a fait allusion à son propre retour en partageant la vidéo d’annonce sur son compte Twitter personnel plus tôt dans la journée, bien qu’aucun casting pour le film de renaissance n’ait été officiellement confirmé.

L’accord pluriannuel comprend également deux autres collaborations entre Davis et MTV, y compris le live-action annoncé précédemment on Flux redémarrer pour Paramount +, basé sur la série animée MTV se déroulant dans un monde post-apocalyptique ravi par la guerre; et Meute de loups, une série basée sur les livres de Edo Van Belkom qui suit un groupe d’adolescents alors qu’ils combattent un mal terrifiant qui se révèle sous la bombe à retardement d’un incendie de forêt en Californie. Au cours de l’accord, Davis développera également plusieurs autres projets exclusivement pour Paramount+.

Teen Wolf, une réinvention plus granuleuse de son prédécesseur de 1985, a connu un énorme succès sur MTV, pendant six saisons et une centaine d’épisodes de 2011 à 2017. Créé, écrit et produit par Davis, et mettant en vedette Posey, Dylan O’Brien, Roseau de cristal, Tyler Hoechlin, Hollande Roden, Colton haynes, et Arden Cho, la série complète devrait arriver sur Paramount + en décembre, avant le film Teen Wolf en 2022.

