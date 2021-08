Teenage Dream : comment le fantasme est devenu réalité pour Katy Perry

Peu d’albums atteignent le succès vertigineux de Teenage Dream. Avec six singles à succès, dont cinq en tête des charts américains, plus six millions de ventes dans le monde à ce jour et une série de nominations aux prix, l’album a été un triomphe absolu pour Katy Perry à un moment crucial de sa carrière.

La percée de Perry en 2008, One Of The Boys, qui contenait son premier single « I Kissed A Girl », était provocante et entraînante. La collection de 12 titres qui l’a suivi a certainement créé l’impact dont elle avait besoin pour lancer sa carrière internationale, mais a laissé les gens se demander si son single phare pourrait être difficile à surpasser.

Cependant, Teenage Dream, sorti le 24 août 2010, a prouvé que Katy avait à la fois la qualité de star et la résistance, et était plus qu’un match pour le marché de la pop inconstant. La collaboration s’est avérée être la clé ici, avec un bataillon d’auteurs-compositeurs de classe mondiale recrutés pour façonner son deuxième set. Certes, elle avait utilisé Max Martin et Cathy Dennis pour créer les succès de son album révolutionnaire, mais cette fois, elle a élargi le filet – comme en témoigne la diversité des chansons qui ont été glosées dans un éclat commercial cohérent. L’apparence de Snoop Dogg sur le single principal, “California Gurls”, a présenté cette approche de partenariat astucieuse avec Snoop ajoutant une couche de crédibilité affable à la piste pop sucrée. Il a fait un travail léger sur les charts mondiaux et a dominé les listes des panneaux d’affichage américains pendant quinze jours.

L’album chanson titre était le deuxième single et est sorti à la radio en juillet 2010, un mois avant la sortie de l’ensemble parent, et a suivi “California Gurls” au sommet des charts américains. Mais c’est peut-être le troisième single, “Firework”, qui a vraiment marqué l’entrée de Perry dans la première ligue de la pop. Un hymne pour adolescents sincère qui s’est emparé de thèmes d’autonomisation longtemps organisés par Lady Gaga et Madonna, il est devenu largement présenté comme sa meilleure chanson à ce jour. Se dirigeant directement vers le sommet des charts Billboard, “Firework” a joué un rôle déterminant dans l’obtention de sept nominations aux Grammy Awards pour Teenage Dream, dont l’album convoité et l’enregistrement de l’année.

Pourtant, les coups ont continué à venir. Une collaboration avec Kanye West, “ET” a lancé l’année 2011 et a réussi cinq semaines non consécutives au sommet du classement des célibataires américains avec une autre vidéo mémorable – devenant rapidement une autre marque de fabrique de la star.

À ce stade, Katy était partout. Son personnage pop loufoque était accessible, mais cachait une séquence plus consciente. La piste de l’album “Peacock”, par exemple, est un hymne effronté revendiqué par Perry pour célébrer le pouvoir de l’individu, mais il a également soutenu d’autres interprétations. Après tout, elle venait d’épouser le comédien Russell Brand… La capacité de Katy à flirter avec cette controverse sans aucune approche plus conflictuelle de Madonna construisait une énorme base de fans.

Un autre de ses trucs était de ne pas se prendre trop au sérieux. “Last Friday Night (TGIF)” a été promu avec une autre vidéo mémorable dans laquelle Katy ressemblait à la fille qui est toujours laissée pour compte. Humoristique, certes, mais en maintenant le récit de la défense de soi, la chanson est entrée dans l’histoire des charts lorsqu’elle a de nouveau atteint la première place aux États-Unis, donnant à Perry l’honneur d’être la première artiste féminine à atteindre cinq singles n ° 1 en les États-Unis à partir d’un seul album. Seul le sixième n’a pas réussi à prolonger cette course extraordinaire lorsque “The One That Got Away” a fait le Top 5 des États-Unis – bien que ce ne soit guère un échec au regard de qui que ce soit…

Avec une formule commerciale parfaite qui s’est exceptionnellement bien vendue, la radio a soutenu Teenage Dream et a assuré la place de Perry en tant que véritable mégastar de la pop. L’album a remporté une poignée de prix – et a été nominé pour de nombreux autres – tandis que le California Dreams Tour a présenté le catalogue de Katy aux fans du monde entier et a fini par être l’un des treks les plus rentables de 2011.

Publié par Capitol aux États-Unis, Teenage Dream est largement considéré comme un classique. Perry a poursuivi avec Prism en 2015, ce qui lui a valu un autre gros succès, mais Teenage Dream est celui auquel nous reviendrons encore dans les décennies à venir. De beaux rêves en ont été faits, en effet…

