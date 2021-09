Teenage Mutant Ninja Turtles : 10 faits sur le tournage du film de 2014 avec Megan Fox

Le superviseur des effets visuels Pablo Helman a passé deux ans à trouver le bon équilibre avec les conceptions des tortues

L’une des plus grandes différences entre le film Teenage Mutant Ninja Turtles de 2014 et ses prédécesseurs est l’utilisation de CGI pour Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo au lieu d’acteurs en combinaison. Le processus de conception des tortues n’a pas été une tâche facile pour le superviseur des effets visuels Pablo Helman, qui a passé plus de deux ans à travailler sur le film, comme il l’a dit à Time en août 2014. Tout au long de la production, Helman et son L’équipe a travaillé avec le réalisateur Jonathan Liebesman pour trouver le bon équilibre entre réalisme et action familiale.

En travaillant sur le film, Pablo Helman a dû trouver des moyens de rendre les tortues intéressantes, amusantes et comme s’il s’agissait de vrais personnages et non de créations numériques. Cela signifiait prendre des décisions sur l’humidité et la texture de leur peau et comment animer les bras pendant les séquences d’action.