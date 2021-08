Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles obtient un nouveau film de la star de SNL après le redémarrage animé de Seth Rogen

Bien que les Teenage Mutant Ninja Turtles aient maintenu une présence constante à la télévision au fil des ans grâce à diverses émissions d’animation, cela fait une minute que nous n’avons pas vu les héros en demi-coquille dans un décor cinématographique. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows est sorti en 2016, et avec l’intention de livrer une série de trois films pour cette série de films particulière, il a été annoncé l’année dernière que Seth Rogen développe un redémarrage animé. Mais il s’avère que ce n’est pas le seul film de Tortues Ninja en route, car Colin Jost de Saturday Night Live est en train de mettre en place un projet distinct.

Jost, qui est le scénariste en chef de SNL et co-présentateur du segment Weekend Update de l’émission NBC avec Michael Che, fait équipe avec son frère, Casey Jost, pour écrire un film Teenage Mutant Ninja Turtles pour Paramount Pictures, avec Justin Kroll de Deadline précisant que cela sera être une fonction d’action en direct distincte. Cette nouvelle survient peu de temps après que Colin Jost a remporté une nomination aux Emmy pour son travail d’écriture sur SNL, et aussi pour avoir joué plus tôt cette année dans Tom & Jerry et Coming 2 America. Jost écrit également Worst Man pour Universal Pictures.

Plus à venir…