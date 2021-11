L’homme d’affaires de Teesside Jason Hadlow a fait la une des journaux en 2010 après qu’un pénis en béton de 4 pieds a été saisi dans son magasin à la suite de plaintes (Photo: Teesside Live)

Un « cock-up » de vidéosurveillance a laissé les flics face à un travail difficile pour essayer de trouver le coupable derrière ce crime.

Trois ornements de jardin géants en forme de pénis ont été arrachés à un magasin qui a fait la une des journaux après que le propriétaire a refusé de retirer l’une des statues » obscènes » de sa vitrine.

Jason Hadlow, 58 ans, propriétaire de Simply Dutch à Leeming Bar, dans le North Yorkshire, a été contraint de regarder sa virilité en maçonnerie bien-aimée de 4 pieds a été saisie en 2010 à la suite de plaintes du public.

Mais l’homme d’affaires provocateur a refusé de payer l’amende de 80 £ pour que la sculpture en pierre lui soit rendue – et a plutôt commandé 150 autres à l’Indonésie.

L’incident l’a amené à lancer la campagne « Free Willy » – avec des photos de pénis en béton apparaissant en ligne à divers endroits.

La police du North Yorkshire a finalement cédé à la pression et a remis la statue au magasin.

Mais maintenant, 11 ans plus tard, les trois derniers ornements ont été volés vers 22 heures lundi soir.

Les voleurs ont également emporté cinq cerfs en fonte et cinq chiens en béton, a déclaré Jason, qui vit dans la ville de Yarm.

CCTV a capturé les voleurs en train de voler les sculptures lundi soir – mais n’a pas pu les identifier en raison d’un mauvais éclairage (Photo: Teesside Live)

« Je ne peux pas croire que quelqu’un veuille voler des willys en béton ! » dit le propriétaire du magasin.

« C’est la fin d’une époque. Ils étaient sentimentaux pour moi. C’était une grande histoire à l’époque.

«Je ne reverrai probablement plus rien de semblable.

«Je suis un peu triste mais finalement nous ne les vendions pas.

« J’espère qu’ils en tireront un certain profit, je ne peux pas imaginer quoi. »

Les statues – souvent utilisées comme bornes ou fondations d’eau – étaient « tombées en disgrâce » au fil des ans.

Jason, qui dirige la boutique depuis 20 ans, a déclaré qu’il gardait les statues pour leur valeur sentimentale.

« En 2010, nous les vendions, ils étaient populaires. Nous avions trois tailles différentes », a-t-il déclaré à TeesideLive.

Le provocateur Jason a refusé de retirer la statue de sa vitrine en 2010 malgré des personnes suggérant qu’elle était » offensante » (Photo: Teesside Live)

«Je les avais dans la fenêtre à l’époque. Quelqu’un s’est plaint que c’était offensant.

«Ils ont en quelque sorte perdu en popularité. J’ai vendu des lots pendant quelques années et il nous en restait quelques-uns. Ils se dirigèrent jusqu’au bout de la cour.

« Si quelqu’un se voit offrir un pénis en béton d’un mètre de haut ou un cerf en fonte grandeur nature, je serais vraiment reconnaissant si les gens pouvaient contacter la police ou alternativement le magasin, dans la plus stricte confidentialité. »

Jason a déclaré que les images de vidéosurveillance avaient réussi à capturer les voleurs – mais ils n’ont pas pu être identifiés en raison des mauvaises conditions d’éclairage.

Il a ajouté: « Nous aurions dû avoir une vision nocturne là-bas, franchement, nous nous sommes armés! »

La police du North Yorkshire a déclaré qu’elle n’avait encore procédé à aucune arrestation.

