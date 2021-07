“Teflon Don”: quand Rick Ross a vécu son fantasme de rap

D’ici 2010, Rick Ross avait obtenu son diplôme d’être juste un autre rappeur essayant de faire de la scène hip-hop de Miami le genre d’artiste qui a gagné son surnom de mafia.

Son impressionnante discographie montre une régularité rarissime pour les MC qui tentent de chasser les tendances, souvent en vain. À une époque qui a fini par être définie par les singles, Ross a livré hit après hit tout en accumulant des albums acclamés par la critique. Avec son lyrisme langoureux, son personnage imposant et son oreille pour sélectionner certains des meilleurs rythmes du jeu, Ricky Rozay était prêt à devenir un nom familier du hip-hop.

Avec trois albums studio à son actif, Ross avait prouvé qu’il pouvait produire des albums impeccablement produits, mais c’est sur Teflon Don qu’il a finalement trouvé sa place en tant que maître de cérémonie. Il y a un nombre impressionnant d’apparitions d’invités sur le disque, mais Ross tient bon, ne laissant personne voler sa vedette.

Depuis ses débuts en 2006, Ross a bâti sa carrière en choisissant une production haut de gamme, taillée sur mesure pour son style exubérant. Teflon Don ne faisait pas exception. L’album se vantait d’une équipe de production de premier plan comprenant Kanye West, les vétérans de Floride JUSTICE League, le nouveau venu Lex Luger, NO ID et DJ Clark Kent, qui ont tous fourni une partition cinématographique luxuriante aux récits plus grands que nature de Ross.

L’étoffe d’un Don

Des histoires de matérialisme décadent, de trafic de drogue, de conquêtes sexuelles et, bien sûr, d’accumulation de richesses sans précédent, sont la voie dans laquelle Ross est le plus à l’aise et occupe sans effort.

The Don rassemble un éventail d’invités de premier plan qui prêtent un vers – Jay Z, Jadakiss, Styles P., Gucci Mane. TI et Canard – pour lisser les crooners John Legend, Ne-Yo, Raphael Saadiq, Cee-Lo Green, Chrisette Michele et Erykah Badu.

Alors que Ross faisait certainement partie d’une nouvelle classe de poids lourds du hip-hop, il y a beaucoup de choses sur Teflon Don pour les têtes de la vieille école à apprécier. Le premier single de l’album “Super High” est une affaire d’âme des années 70 et sonne tout droit d’un Blaxploitation film avec ses lignes de basse sensuelles et son échantillonnage du classique « Silly Love Song » d’Enchantment. “Super High” capture Ross à son meilleur, tissant des histoires inspirantes de la belle vie sur des scratchs de DJ et la production émouvante de Clark Kent.

Le deuxième single, “BMF (Blowin’ Money Fast), mettant en vedette la production en plein essor de Lex Luger et l’aide de Styles P. était l’un des hymnes de rue les plus durs de l’été. Ross laisse tomber l’un de ses crochets les plus accrocheurs sur la chanson lorsqu’il rappe : “Je pense que je suis Big Meech, Larry Hoover/Whippin’ work, Hallelujah/One nation, under God/Real ni__as gettin’ money from the f__king start.”

Au milieu de tous les rêves de cocaïne et des exploits de Magic City, il y a quelques cas où Ross laisse tomber le personnage pour réfléchir sincèrement à tous ses succès et à ceux qu’il a perdus en cours de route. Sur « Tears of Joy », inspiré de l’évangile, Ross fait le point alors que Cee-Lo fournit un chœur montant.

“La nuit dernière, j’ai pleuré des larmes de joie, qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça?/Jeune mère riche encore sans instruction, Mais bon sang, une ni__a a réussi.” Et sur le plus proche de l’album, “All The Money”, il fait l’éloge de son défunt père et promet que l’argent ne déterminera pas quel genre d’homme il sera : “Pourquoi le f__k je possède le monde quand je ne peux pas le partager avec lui.”

Un battement fatidique

Mais de toutes les chansons sur Teflon Don, la crème de la crème du projet est sans doute “Aston Martin Music”. Avec Drake et la chanteuse R&B Chrisette Michele échangeant des harmonies sur le crochet, c’est un retour sonore au début des années 2000. JUSTICE League avait initialement proposé le morceau à Drake, et lorsqu’il a entendu la version démo de Ross, il a supplié d’accepter la chanson, ne réalisant pas qu’il l’avait déjà transmise. En fin de compte, “Aston Martin” a contribué à propulser Teflon Don vers la certification or et reste l’une des caractéristiques les plus remarquables de Drake, commençant sa carrière en tant qu’artiste invité à succès.

Teflon Don regorge de coupes profondes qui sont devenues tout aussi mémorables que certains des singles à succès. Jay-Z et John Legend assistent à “Free Mason”, où les deux donnent une clinique sur l’art du rap fanfaron. “Maybach Music III”, un autre morceau de la JUSTICE League, est un trio passionnant de Ross, TI et Jadakiss, avec Erykah Badu sur le crochet. La transition sur le vers de Ross n’est rien de moins qu’épique, digne d’un “Don”.

Après sa sortie en juillet 2010, Teflon Don a fait ses débuts au n ° 2 du palmarès Billboard 200, vendant 176 300 exemplaires au cours de sa première semaine à une époque où le streaming transformait la façon dont la musique était consommée. Sans sacrifier sa vision artistique, l’adaptabilité de Ross lui a permis de s’épanouir au milieu des temps changeants de l’industrie.

Avec Teflon Don, Ross a prouvé qu’il était plus qu’un simple rappeur qui personnifiait le côté opulent du hip-hop, mais quelqu’un qui s’était imposé en tant qu’artiste et qui appréciait sans vergogne les fruits de son travail.

