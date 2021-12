Tega Industries fait des débuts fulgurants sur le marché

Tega est l’un des principaux fabricants et distributeurs de produits consommables « critiques à exploiter » spécialisés et récurrents pour l’industrie mondiale de l’enrichissement des minéraux, de l’exploitation minière et de la manutention des solides en vrac.

Les actions de Tega Industries ont fait des débuts exceptionnels sur les bourses lundi après une souscription record de 219x lors de sa vente d’actions de trois jours. L’action a ouvert à Rs 760 sur le NSE, une prime de 68% par rapport à son prix d’émission de Rs 453 pièce. Sur l’ESB, l’action a été cotée à Rs 753, une prime de 66% par rapport au prix de l’offre. L’action a ensuite atteint un sommet intra-journalier de Rs 767,10 avant de clôturer à Rs 725,50, en hausse de 60,15%.

L’offre publique de Rs 619,23 crore a été souscrite plus de 219 fois entre le 1er et le 3 décembre – la troisième introduction en bourse la plus élevée de 2021 au milieu d’une forte demande des acheteurs institutionnels. La part réservée aux acheteurs qualifiés a été souscrite 215 fois, tandis que le quota non institutionnel a été souscrit 666 fois au cours de la période.

Cependant, la société n’a reçu aucun produit de l’offre car l’introduction en bourse était entièrement une offre de vente par les actionnaires et les promoteurs existants. Après l’introduction en bourse, les promoteurs détiennent une participation de 79,2 %, contre 85,2 % auparavant. L’actionnariat public est passé de 14,8 % à 20,8 %.

Des maisons de courtage et des analystes de premier plan ont attribué une note positive à l’introduction en bourse en raison de la forte présence de la société sur le marché et de ses perspectives de croissance future. Tega est le deuxième plus grand producteur de revêtements de broyeur à base de polymère et le seul acteur à fournir un « revêtement hybride » à la fois pour les grands broyeurs SAG et les broyeurs à boulets. Près de 86 % des revenus proviennent de l’extérieur de l’Inde et 74 % sont constitués de commandes répétées, reflétant la forte confiance de ses clients.

« La position solide de Tega sur le marché, ses produits innovants et ses barrières à l’entrée plus élevées susceptibles de l’aider à maintenir ses marges, tandis qu’une croissance constante avec un taux de répétition élevé (~74 %) serait de bon augure à long terme. À l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, il est évalué à environ 22x P/E pour l’exercice 21 », a déclaré ICICI Direct dans une note.

Les revenus d’exploitation de la société s’élevaient à Rs 173,22 crore au 30 juin 2021, tandis que le bénéfice net était de Rs 11,9 crore au cours de la même période. Tega est l’un des principaux fabricants et distributeurs de produits consommables « critiques à exploiter » spécialisés et récurrents pour l’industrie mondiale de l’enrichissement des minéraux, de l’exploitation minière et de la manutention des solides en vrac.

Mehul Mohanka, directeur général et PDG du groupe, a déclaré : « Sincère gratitude à toutes les parties prenantes et investisseurs qui nous ont accordé leur confiance. C’est le début du voyage pour nous et nous nous engageons à accroître la valeur actionnariale à long terme grâce à une croissance constante des performances. »

