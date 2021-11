Tega Industries fixe une fourchette de prix à Rs 443-453 pour une introduction en bourse de Rs 619 crore

À partir de l’exercice 21, les revenus d’exploitation s’élevaient à 856,68 crore de Rs, contre 643,01 crore de Rs l’année précédente. Le bénéfice net au cours de la même période était de Rs 136,40 crore.

Tega Industries, un fabricant de consommables pour l’industrie minière, a annoncé vendredi avoir fixé une fourchette de prix de Rs 443-453 par action pour son introduction en bourse (IPO). L’émission aura lieu le 1er décembre et se clôturera le 3 décembre. La société propose d’augmenter Rs 619,23 crore à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Le livre d’ancrage devrait ouvrir le 30 novembre et la société sera cotée en bourse le 13 décembre.

La première offre publique de Tega est entièrement une offre de vente (OFS) d’actions de 1,37 crore par ses actionnaires et promoteurs existants. Les promoteurs Madan Mohan Mohanka et Manish Mohanka se déchargeront d’une partie de leur participation via l’OFS, et Wagner – une filiale de la société PE TA Associates – quittera la société par le biais de la vente d’actions.

Actuellement, les promoteurs détiennent une participation de 83,21 %, tandis que Wagner détient 14,62 %. Après l’émission, la participation des promoteurs sera ramenée à 77,21%, a annoncé vendredi la direction lors d’une conférence de presse.

À partir de l’exercice 21, les revenus d’exploitation s’élevaient à 856,68 crore de Rs, contre 643,01 crore de Rs l’année précédente. Le bénéfice net au cours de la même période était de Rs 136,40 crore.

« Plus de 85 % des revenus sont générés par des entreprises situées en dehors de l’Inde, et plus de 74 % des affaires sont des affaires récurrentes », a déclaré Mehul Mohanka, directeur général et PDG du groupe, dans le communiqué.

