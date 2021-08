Tega Industries prévoit une introduction en bourse de 700 à 750 crores et dépose des projets de documents auprès de Sebi

in

La société, qui avait commencé ses activités avec une collaboration étrangère avec Skega AB, Suède, en 1978, a déclaré que son portefeuille comprend plus de 55 produits de traitement des minéraux et de manutention. Aujourd’hui, elle exploite six usines de fabrication à travers le monde.

Tega Industries, qui propose des solutions à des clients mondiaux de renom dans les segments de l’enrichissement des minéraux, de l’exploitation minière et des solides en vrac, a déposé des projets de documents auprès de l’organisme de réglementation du marché des capitaux Sebi pour une offre publique initiale (IPO).

L’introduction en bourse est purement une offre de vente d’actions de 1,37 crore par les promoteurs et Wagner, un actionnaire existant, car Tega Industries, dont le siège est à Kolkata, n’envisage aucune nouvelle émission à partir de la date du projet de prospectus Red Herring (DRHP) jusqu’à la cotation de les actions de participation en bourse. Les actions de la société seront cotées à la BSE et à la NSE.

La taille de l’introduction en bourse pourrait être de l’ordre de Rs 700-750 crore, selon des sources du marché.

Selon le DRHP déposé, les promoteurs Madan Mohan Mohanka vendront jusqu’à 33,14 lakh et Manish Mohanka vendra 6,63 lakh actions via l’offre de vente. En outre, Wagner, une entité affiliée à TA Associates (une société mondiale de capital-investissement), a proposé de vendre la totalité de sa participation de 96,92 lakh actions. En 2011, l’entreprise avait reçu un financement de Wagner.

Les actions de participation proposées par Wagner dans l’offre de vente comprendront également un maximum de 86,92 lakh d’actions de participation, qui résulteront de la conversion de 86,92 lakh d’actions de préférence participatives obligatoirement convertibles (CCPP) détenues par la société. La conversion de CCPP sera achevée avant le dépôt du Prospectus Red Herring auprès du RoC, a indiqué la société dans le document DRHP.

« Le produit de l’offre de vente sera versé aux actionnaires vendeurs. Certains de nos promoteurs, Madan Mohan Mohanka et Manish Mohanka et notre actionnaire, Wagner Limited, vendent des actions de participation dans le cadre de l’offre et recevront un produit dans le cadre de l’offre de vente au prorata de leur part respective des actions offertes transférées conformément à la offrir. En conséquence, notre société ne recevra aucun produit de l’offre de vente », a déclaré Tega Industries.

Au cours des exercices 2021 et 2020, ses revenus d’exploitation étaient respectivement de 805,52 crores de Rs et 684,85 crores, et le bénéfice total retraité pour les années était de 136,40 crores de Rs et 65,50 crores de Rs, respectivement.

Axis Capital et JM Financial sont désignés comme banquiers d’affaires pour conseiller la société sur l’émission publique.

