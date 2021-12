Tega Industries, Vedanta, PSU Banks et Cadila Healthcare parmi les actions ciblées aujourd’hui

Stocks à surveiller aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Nifty est sorti de ses plus bas mais est encore loin de ses plus hauts historiques. « Un mouvement de range montrant astucieux à l’obstacle important des niveaux 17550-17600 pourrait être une indication positive pour que les taureaux fassent un retour. Par conséquent, ce mouvement de consolidation au niveau de la résistance importante pourrait éventuellement entraîner une cassure à la hausse de la résistance à court terme », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Il a ajouté que la tendance à court terme de Nifty continue d’être limitée avec un support proche de 17400-17380.

Tega Industries : Les actions de Tega Industries seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse avait suscité une forte réaction des investisseurs au début du mois. L’émission de Rs 619 crore a été souscrite 219 fois, toutes les catégories d’investisseurs ayant sursouscrit leur part de l’émission.

Védanta : Vedanta, dirigé par Anil Agarwal, a annoncé samedi que le conseil d’administration de la société avait approuvé un deuxième dividende intérimaire de 13,50 Rs par action, soit 1350 % sur la valeur nominale de 1 Re par action pour l’exercice 2021-2022. Cela coûtera à l’entreprise un total de Rs 5 019 crores.

Cellule de traitement des déchets d’Antony : La société a informé les bourses qu’AG Enviro Infra Projects Private Limited, une filiale importante d’Antony Waste, a reçu une lettre d’intention pour le contrat, à savoir « Collecte porte à porte et transport des déchets solides municipaux vers le site d’élimination et exploitation et maintenance de l’équipement/ Machines’ de la ville – Zone Sadar Paharganj de North Delhi Municipal Corporation.

Actions de la Banque PSU : Il est peu probable que le gouvernement injecte des capitaux dans les banques publiques au cours de la prochaine session budgétaire, a rapporté l’agence de presse PTI. Au cours de l’exercice en cours, le gouvernement a affecté 20 000 crore de roupies à la recapitalisation des PSB.

Gati : La société cherche à devenir une entreprise de 3 000 crores de roupies en trois ans, dirigée par des comptes clés, des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et des commerces de détail interentreprises (B2B). Le PDG de Gati, Pirojshaw Sarkari, a déclaré que la société avait identifié trois domaines, notamment l’acquisition de talents et la construction d’infrastructures, pour atteindre l’objectif.

Cadila Santé : La filiale américaine de Zydus Cadila, Zydus Pharmaceuticals Inc., a reçu l’approbation provisoire de l’USFDA pour commercialiser les capsules de cariprazine. Le médicament sera fabriqué dans l’usine de fabrication de formulations du groupe dans la ZES, à Ahmedabad.

