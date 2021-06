Tegria, spin-out de Providence, acquiert KenSci, la start-up d’IA de Seattle

Sudarshan Chitre, le nouveau PDG de KenSci. (Photo Tegria)

Tegria, une entreprise de services de santé issue du géant de la santé Providence, a acquis KenSci, basé à Seattle, qui utilise l’apprentissage automatique et la technologie basée sur l’IA pour prédire quand les patients tomberont malades et réduire les coûts.

L’acquisition s’ajoute à la large gamme de services de Tegria, récemment consolidée de neuf sociétés en une seule offre fournissant des services de conseil et de technologie dans le domaine de la santé ; solutions de gestion du cycle de revenus ; et la technologie et les plates-formes logicielles.

Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Fondé en 2015 par deux amis d’enfance – Samir Manjure, un ancien cadre supérieur de Microsoft, et Ankur Teredesai, professeur à l’Université de Washington-Tacoma – KenSci aide les organisations de santé à prédire les risques cliniques, opérationnels et financiers en agrégeant les données des patients provenant de diverses sources. Il s’agit notamment des appareils des patients, des dossiers médicaux électroniques et des dossiers publics.

KenSci vise à améliorer les expériences et les diagnostics des patients, ainsi que les flux de travail pour ses clients, qui comprennent des fournisseurs, des payeurs et des sociétés de dispositifs médicaux.

“Si vous pouvez prédire, vous avez la possibilité d’avoir un impact et d’améliorer les résultats en matière de santé”, a déclaré Sudarshan Chitre, le nouveau PDG de KenSci, dans un communiqué.

Manjure et Teredesai ne resteront pas dans l’entreprise, bien que Tegria envisage de conserver l’équipe KenSci d’environ 50 data scientists, cliniciens, ingénieurs et spécialistes de l’infrastructure d’IA. La plupart se trouvent à Seattle, mais la société possède également des bureaux à Singapour et à Hyderabad.

Chitre, qui occupait le poste de PDG par intérim depuis février, est devenu PDG avec l’acquisition. Le vétéran d’Amazon et de Microsoft était auparavant vice-président exécutif, produits et ingénierie de l’entreprise.

KenSci a levé 30 millions de dollars à ce jour ; son financement le plus récent était un tour de table de 22 millions de dollars en 2019. Les investisseurs incluent Ignition Partners, Osage University Partners et Mindset Ventures.

Tegria a refusé de fournir des mesures de revenus pour KenSci.

La société a reçu quelques distinctions, notamment les Health Innovation Awards en 2018 et 2019 de la Healthcare Information and Management Systems Society et le partenaire américain de l’année en soins de santé de Microsoft en 2020 (les offres de KenSci sont basées sur le service de cloud computing de la société Microsoft Azure).

KenSci a également été nominé pour la catégorie Innovation de l’année aux . Awards 2018 et a déjà participé à l’émission Elevator Pitch de ., présentant son entreprise à un groupe de juges.

“KenSci aide les clients à tirer le meilleur parti de leurs données depuis des années”, a déclaré Wasif Rasheed, directeur des revenus et de la croissance de Providence, dans un communiqué.

Avec plus de 3 000 employés, Tegria est une société à but lucratif constituée séparément de Providence, l’un des plus grands systèmes de santé à but non lucratif des États-Unis.