Tejashwi Yadav allègue un complot dans les sondages du Bihar, dit Nitish Kumar faisant un « atyachar émotionnel »

Tejashwi Yadav a également déclaré qu’un grand complot était en train de se tramer en ce qui concerne les élections partielles.

Le chef de l’opposition du Bihar, Tejashwi Yadav, a affirmé qu’un complot était en train d’éclore en ce qui concerne les sondages du 30 octobre. Tejashwi a également affirmé que Nitish Kumar faisait un drame d’« atyachar émotionnel » (atrocité émotionnelle) sur le public. Tejashwi Yadav a déclaré que CM Kumar faisait des déclarations absurdes en raison de la possible défaite aux élections partielles de l’Assemblée du Bihar. La LoP a déclaré que les allégations et les contre-allégations font partie de la politique, mais la déclaration de Nitish Kumar selon laquelle Lalu Yadav peut le faire tirer montre son désespoir. Tejashwi a également déclaré que le CM parlait d’histoire plutôt que de problèmes concernant le peuple.

« Même après 16 ans de règne, si quelqu’un vous donne juste une conférence sur l’histoire, alors comprenez qu’il n’est capable de rien. Il vous donnera la même excuse même après avoir régné pendant les 50 prochaines années. Il doit s’élever au-dessus des préjugés. Un jeune énergique demande une opportunité devant vous avec une vision authentique. Décidez de l’avenir du Bihar », a déclaré Tejashwi.

16 शासन के बाद भी कोई आपको बस इतिहास पर लेक्चर ही दे तो समझ जाइये उसके बस का कुछ अगले 50 राज करने के बाद भी आपको यही बहाने सुनाएगा। पूर्वाग्रह से ऊपर उठें। ऊर्जावान युवा आपके समक्ष एक प्रमाणिक विज़न के साथ आपसे एक अवसर माँग रहा है। की दिशा तय करें। pic.twitter.com/LhO1figiTB – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 27 octobre 2021

Dans un autre Tweet, Tejashwi Yadav a déclaré que Nitish Kumar peut même blâmer les personnages mythologiques pour son laxisme. «La corruption, la bureaucratie, le chômage, le chaos, la détresse et l’indifférence aux problèmes de la population montent en flèche sous le gouvernement impliquant 76 escroqueries. Pas une seule chose à montrer, mais mille excuses à compter. Non seulement les gouvernements précédents, mais le Nitish ji peuvent également blâmer des personnages mythologiques pour son laxisme », a déclaré Tejashwi.

76 की सरताज सरकार में भ्रष्टाचार, ,बेरोजगारी,अव्यवस्था,बदहाली और जनता की समस्याओं के प्रति बेपरवाही आसमान पर है। को एक काम नहीं है पर गिनाने को हज़ार बहाने है। , पात्रों अपनी शिथिलता मढ़ दें! – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 28 octobre 2021

Il y a quelques jours, Lalu Yadav avait déclaré qu’il était venu au Bihar pour faire « visarjan » (immersion) du gouvernement NDA. À cela, Nitish avait dit que Lalu ne peut que le faire tirer et ne peut rien faire d’autre.

S’adressant aux médias, Tejashwi Yadav a également déclaré qu’un grand complot était en train d’éclore en ce qui concerne les élections partielles. Il a allégué que de nombreux fonctionnaires peuvent créer des troubles dans les élections et ralentir le processus. « Nous gardons un œil sur tous leurs officiers, ministres et CM », a déclaré Tejashwi.

