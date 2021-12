Tejashwi Yadav s’apprête à se fiancer à Delhi demain, voile de mystère autour de la future mariée

Les fiançailles de Yadav ont lieu jeudi à Delhi, mais l’identité de la future mariée reste un mystère puisque tous les membres de la famille élargie du chef du RJD campent dans la capitale nationale.

Le fils cadet du supremo du RJD Lalu Prasad Yadav, Tejashwi Yadav, est sur le point de se marier. Tejashwi, 32 ans, est l’héritier présomptif du chef du parti et sans doute le célibataire le plus éligible dans les cercles politiques de l’État.

« Nous sommes ravis. Tejashwi est le seul qui reste (parmi les neuf enfants de Lalu-Rabri) à se marier », a déclaré Bhai Virendra, député du parti et porte-parole en chef de l’État.

Le député de Maner a exprimé sa joie en distribuant des « laddoos » pour lesquels la ville et le segment de l’assemblée éponyme sont célèbres.

Cependant, la famille reste discrète sur la future mariée. L’agence de presse PTI cite des sources proches de la famille affirmant que la cérémonie de fiançailles sera une affaire discrète à la demande de Yadav qui se méfie d’un grand rassemblement à un moment où une nouvelle poussée dans les cas de COVID-19 est à craindre.

Il y a des spéculations sur le fait que le mariage pourrait avoir lieu bientôt puisque le 14 décembre annonce le « kharmaas », une période d’un mois au cours de laquelle toutes les fonctions propices sont suspendues.

