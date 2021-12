Tejasvi Surya évoque des «objectifs annuels» pour les temples du «ghar wapasi» de ceux qui ont quitté la foi hindoue

Tejasvi Surya a déclaré que la seule option qui reste aux hindous est de reconvertir tous ceux qui ont quitté leur religion pour adopter une autre foi.

Saluant le projet de loi anti-conversion adopté par l’Assemblée législative du Karnataka la semaine dernière, le député du BJP de Bangalore Sud Tejasvi Surya a mis l’accent sur le « ghar wapasi » des personnes qui ont quitté l’hindouisme pour adopter une autre religion.

S’exprimant lors du programme Vishwarpanam de Sri Krishna mutt samedi, Surya a déclaré que la seule option qui reste aux hindous est de reconvertir tous ceux qui ont quitté leur religion pour adopter une autre foi.

« Le RSS a déjà lancé un appel pour ramener par le biais du ‘ghar wapasi’ tous ceux qui ont quitté la religion hindoue. Soit par la force, soit par fraude, soit par menace ou par séduction, l’hindou a été arraché à sa religion mère. Il n’y a qu’une seule solution possible pour y remédier. Ceux qui sont partis pour diverses raisons socio-politiques et économiques changent le cours de l’histoire de l’Inde doivent être ramenés à la foi hindoue », a déclaré le député du BJP.

« Un grand nombre d’hindous se sont déjà convertis et le nombre augmente. C’est sa force numérique qui décide du pouvoir politique dans une démocratie. Chaque temple et cabot devrait avoir des objectifs annuels sp que nous ramenons les gens à l’hindouisme lors de chaque festival », a-t-il ajouté.

La déclaration du député de Bengaluru South intervient après l’organisation de « Dharma Sansad » à Haridwar dans l’Uttarakhand. Lors de l’événement à Haridwar, plusieurs orateurs auraient prononcé des discours incendiaires et provocateurs, appelant au meurtre de personnes appartenant à la communauté minoritaire. La police a enregistré un FIR dans l’affaire.

Tenu au Ved Niketan Dham à Haridwar du 17 au 20 décembre, le Dharma Sansad a été organisé par Yati Narasimhanand Giri de Juna Akhada, qui a été accusé dans le passé d’avoir tenu des discours haineux et d’inciter à la violence contre les musulmans.

