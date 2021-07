TEL Crypto: Pourquoi Telcoin est une tendance dans la recherche aujourd’hui

Dans le monde des crypto-monnaies, une divergence commence à s’installer. Divers altcoins tels que Telcoin (CCC :TEL-USD) se désynchronisent avec des crypto-monnaies plus grandes et plus établies comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD). En effet, les mouvements de TEL crypto reflètent récemment cette réalité de manière significative.

Avec le marché de la cryptographie dans une véritable trajectoire descendante, il n’est peut-être pas surprenant de voir des altcoins fonctionner moins bien que leurs pairs plus établis. En effet, depuis qu’elle a atteint un sommet d’environ 0,06 $ par jeton le 9 mai, TEL a baissé de près de 80% à environ 0,013 $ au moment de la rédaction.

Aujourd’hui, Telcoin attire l’attention comme l’une des crypto-monnaies les plus recherchées. Voyons pourquoi c’est le cas et ce que les investisseurs peuvent vouloir garder à l’esprit avec ces actifs spéculatifs en ce moment.

TEL Crypto en marche vers la baisse aujourd’hui

Les girations du marché global de la cryptographie n’ont pas été positives à moyen terme. Vraiment, les derniers mois n’ont pas été favorables aux investisseurs en cryptographie.

Cela dit, cette semaine, les crypto-monnaies ont connu un bon coup de pouce en milieu de semaine sur un volume d’achat important. Il semble que les investisseurs en crypto recherchent un fond avec cette pression de vente. Pour les altcoins tels que Telcoin, de tels espoirs ont rapidement été anéantis.

En effet, Telcoin était parmi les moins performants hier, perdant 17% de sa valeur sur une période de 24 heures. Cela a fait de TEL l’un des cryptos les plus recherchés, les investisseurs recherchant les raisons de la vente massive.

Cependant, peu de nouvelles ont entraîné cette vente massive. En effet, il semble que le sentiment continue de s’éloigner des investissements cryptographiques ultra-spéculatifs aujourd’hui. Pour les investisseurs qui examinent cet espace, les crypto-monnaies à méga-capitalisation restent au centre des préoccupations. En conséquence, les investisseurs peuvent avoir plus de chance de se positionner aujourd’hui avec les crypto-monnaies les plus établies. La volatilité semble susceptible de persister dans l’espace crypto à petite capitalisation.

