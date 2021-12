Tel Mustafa, tel Chadlioui

Il y a des jours, Mustafa Chadlioui Jr, âgé de 14 ans, a été proclamé champion d’Espagne cadet masculin en 59 kg. Avec ce nom et ce prénom, il ne pouvait être rien de moins que le fils de Mustafa Chadlioui Sénior, le champion d’Espagne des poids lourds et super-lourds amateurs à quatre reprises et le champion d’Espagne des poids lourds légers professionnels à deux reprises.

Actuellement, le père de Mustafa, 38 ans, est blessé au dos, mais son rêve est d’être un jour à une soirée avec son fils chacun dans un combat.

Ce qui semble clair, c’est que la saga continue, bonne chance pour le benjamin des Chadlioui.