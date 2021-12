Tel père, tel fils… Charlie et Robbie Savage rejoignent les Maldinis, Kluiverts, Haalands et dans des familles de footballeurs d’élite

Mercredi soir aura été une soirée de fierté dans la maison Savage, avec Charlie, 18 ans, qui suivra dans les bottes de son père Robbie, en faisant ses débuts professionnels pour Manchester United.

Avec les Diables rouges déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le nouveau manager Ralf Rangnick a profité de l’occasion pour donner non seulement à Charlie Savage, mais aussi aux jeunes Shola Shoretire et Teden Mengi de rares apparitions sur le banc.

Après le fils de Robbie Savage, Charlie a fait ses débuts professionnels pour Man United, découvrez ces cinq duos de footballeurs père et fils

Mais les Sauvages sont loin d’être la seule famille de footballeurs. Andy Cole, George Weah, Kevin Campbell et Jurgen Klinsmann ont tous eu des enfants à les suivre dans le beau jeu.

Une mention spéciale s’impose également pour Zinedine Zidane dont les quatre fils Enzo, Luca, Theo et Elyaz sont tous devenus footballeurs professionnels !

Il y a beaucoup plus cependant. Regardez notre vidéo ci-dessous pour voir cinq des duos de footballeurs père et fils les plus étoilés…

