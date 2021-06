Telangana : ICMR-NIN commence le 4ème cycle d’enquête sérologique dans les districts de l’État ; vérifier les détails

Mercredi, Telangana a enregistré 1 175 nouveaux cas de COVID-19 portant le total à plus de 6,16 lakh tandis que le nombre de morts s’élevait à 3 586 avec 10 nouveaux décès (Photo d’archive: PTI)

Télangana : Dans le but d’évaluer la propagation du COVID-19, le Conseil indien de la recherche médicale-Institut national de nutrition et le gouvernement de Telangana ont commencé mardi la quatrième série d’enquêtes sérologiques dans les districts de Jangaon, Kamareddy et Nalgonda de l’État. Alors que la dernière enquête sérologique a été menée l’année dernière en décembre 2020 sur des adolescents âgés de 10 à 17 ans, la dernière inclura des enfants âgés de 6 à 9 ans. Les deux autres enquêtes précédentes ont eu lieu en mai et en août 2020. Les enquêtes comprenaient également des travailleurs de la santé âgés de plus de 18 ans. Ces enquêtes sérologiques sont effectuées de temps en temps afin d’étudier l’étendue de la propagation du virus.

Bien que le nombre de cas de coronavirus à Telangana soit quelque peu sous contrôle, l’étude a toujours de l’importance car les experts de la santé ont signalé la possibilité d’une troisième vague d’infection au COVID-19 qui est le plus susceptible de frapper dans 6 à 8 semaines si les gens ne s’adressent pas à covid comportement approprié.

Selon le Dr A Laxmiah, chef de la division de santé publique de l’ICMR-NIN et coordinateur de l’enquête, il s’agit de la quatrième des enquêtes transversales en série. L’enquête couvrira environ 400 sujets de 10 villages de chacun des trois districts (Jangaon, Kamareddy et Nalgonda) de l’État. En outre, 100 agents de santé des hôpitaux de district et des centres de santé communautaires en feraient partie.

Les études séro-épidémiologiques aideront à déterminer la propagation du COVID-19 au niveau communautaire. Le Dr R Hemalatha, directeur de l’ICMR-NIN, a déclaré dans un communiqué qu’à cette fin, nous travaillons activement en collaboration avec le gouvernement de Telangana. Nous sommes heureux que le département de la santé de l’État et les autorités du district aient veillé à ce que la surveillance se déroule sans heurts, a-t-elle ajouté.

Les données issues de l’enquête seront recueillies dans un délai de deux à trois jours. La séropositivité basée sur les anticorps IgG (ImmunoglobulineG) indique l’étendue de la propagation de l’infection dans la population en général. Cela aidera davantage à comprendre les tendances de transmission de l’infection par le SRAS-CoV-2 dans la population générale et les travailleurs de première ligne. Et cela aidera en outre à former les mesures de renforcement pour le prochain pic d’infections au COVID, ont déclaré les experts.

Les résultats de la troisième série d’enquêtes sérologiques menées par le NIN en décembre de l’année dernière ont suggéré que 24,1% de tous les échantillons collectés avaient été testés positifs pour les anticorps, ce qui signifie qu’une personne sur quatre avait déjà contracté le virus. Selon les résultats de la première série d’enquêtes sérologiques en mai 2020, le pourcentage d’infection s’élevait à 0,33%. Et avec le deuxième tour de l’enquête, qui a eu lieu en août de l’année dernière, le pourcentage de prévalence est passé à 12,5%.

Mercredi, Telangana a enregistré 1 175 nouveaux cas de COVID-19 portant le total à plus de 6,16 lakh tandis que le nombre de morts s’élevait à 3 586 avec 10 nouveaux décès.

