Telcos : normes 5Gi, la technologie ne devrait pas être rendue obligatoire

Les opérateurs de télécommunications sont d’avis qu’aucune technologie ne devrait être rendue obligatoire et que l’adoption devrait être laissée aux forces du marché.

Alors que le gouvernement cherche à vulgariser et à commercialiser la technologie 5G locale (5Gi), l’industrie des télécommunications a réitéré que tout type de norme ou de technologie ne devrait pas être rendu obligatoire et devrait être laissé aux forces du marché pour être adopté. Les opérateurs de télécommunications ont récemment fait des soumissions au Département des télécommunications (DoT) concernant la 5Gi lors de leurs réunions.

Le mois dernier, le DoT avait formé un comité pour élaborer une stratégie de commercialisation et de monétisation des technologies 5G et 5Gi. La technologie 5Gi suscite un regain d’intérêt alors que le gouvernement vise à devenir autosuffisant en matière de technologies et de normes de télécommunications. Bien qu’aucune décision n’ait été prise jusqu’à présent pour rendre la 5Gi obligatoire, la pensée du gouvernement est que les opérateurs devraient soutenir et utiliser la technologie locale. Le comité, constitué sous la direction du membre (technologie) du DoT, sollicitera les contributions des parties prenantes concernant les technologies 5G et 5Gi. Toutes les parties concernées, y compris les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de réseaux et autres, sont tenues d’envoyer leurs commentaires à court terme d’ici mars de l’année prochaine et deux ans supplémentaires à long terme.

Les opérateurs de télécommunications sont d’avis qu’aucune technologie ne devrait être rendue obligatoire et que l’adoption devrait être laissée aux forces du marché. « Si la 5Gi est prometteuse et est un bien, tous les opérateurs de télécommunications l’utiliseront et il y aura un écosystème autour d’elle. Mais le rendre obligatoire sera restrictif pour l’adoption des services 5G dans le pays », a déclaré un cadre de l’un des opérateurs.

Il y a quelques mois, l’organisme industriel COAI avait également écrit au gouvernement concernant l’adoption de la 5Gi que l’écosystème n’avait pas encore été développé, validé et testé. « Cela peut mettre le consommateur en difficulté si des options suffisantes ne sont pas disponibles pour l’achat d’appareils, car les opérateurs devront également subir des contraintes supplémentaires pour valider des technologies qui sont rares », a déclaré COAI. En outre, l’organisme a déclaré que toute nouvelle technologie devrait toujours s’appuyer sur le noyau 3GPP pour offrir des services.

Selon des sources, le gouvernement souhaite promouvoir la technologie 5Gi et souhaite que les opérateurs l’utilisent. Les essais 5G sont actuellement en cours mais aucun opérateur ne le fait avec la technologie 5Gi locale. Récemment, le secrétaire aux télécommunications K Rajaraman s’était rendu à l’IIT Madras pour voir le banc d’essai local 5G développé par l’institut et d’autres instituts collaborateurs.

La norme 5Gi a été conçue pour répondre au cas d’utilisation rurale typique de l’Inde. Le gouvernement a offert aux fournisseurs de services de télécommunications la possibilité de choisir entre ces deux normes.

