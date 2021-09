Tele Hisense 4K HDR de 55” en ofertón, ¡462€!

En el momento en el que nos decidimos a comprar un nuevo television, son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un modelo u otro. Sin embargo, esto puede hacer que al final tengamos un lío important en la cabeza después de haber visto diferentes modelos. Ahora bien, si eres de los que hace un uso normal y básicamente queremos ver con buena calidad nuestras series, películas y programas favoristos, entonces vamos más que de sobra con un modelo como esta Smart TV 4K HDR de Hisense avec 55 appareils y que ahora podemos conseguir a un precio al que seguro que nos vamos a poder resistir.

Sin duda, se trata de una complete Smart TV de 55 pulgadas con la que vamos a poder disfrutar de una gran experiencia audiovisual y que podemos conseguir ahora a precio realmente atractivo.

Offre pour Smart TV Hisense 4K HDR 55A7500F

Un modelo cuyo precio de venta recomendado es de 619 euros y que ahora podemos conseguir por seul 425 euros. Esto es gracias al descuento que Amazon ha aplicado sobre este modelo. Un descuento de nada más y nada menos que del 31% y que permite ahorrar la friolera de cas 200 euros en su comp.

El modelo exacto en oferta es el Hisense 55A7500F, ofrece un plazo de entrega de entre 5 et 7 jours oui una oferta que incluye los gastos de envío gratis une nuestra casa. Por lo tanto, en un plazo máximo de una semana podremos tener esta Smart TV en casa y empezar a disfrutar de ella.

Grande expérience audiovisuelle et avec Alexa

Un modelo que ofrece une résolution de pantalon UHD 4K et que es compatible avec tous les formats HDR, Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG. Gracias a su tecnología Ultra Dimming, esta Smart TV es capaz de mejorar la calidad of the imagen y el sonido del contenido que estamos reproduciendo in tiempo real. Además, dispone de tecnología Wide Color Gamut, con la que podremos disfrutar de colores mucho más reales.

Esta Smart TV Hisense 4K HDR également avec un appartement séparé de sonido grâce à un su Audio DTS Virtual-X, capaz de hacernos sentir en el centro de cada escena. Por si fuera poco, es un modelo que también es compatible with Alexa, lo que nos permite controlar ciertas funciones o enviar determinados comandos al televisor con nuestra propia voz.

Un televisor ideal para ver contenidos en streaming desde las principales platesformas como Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, etc.. También cuenta con un modo especial para deportes y un modo juego que permite realizar los ajustes oportunos para poder disfrutar al máximo hagas lo que hagas en el televisor.

En lo que al diseño se refiere, esta Smart TV Hisense 55A7500F cuenta con un unibody diseño con peana central que además ofrece una solución para tener todos los cables organizados y que no se vean por encima del mueble del televisor y cuenta con una bordes muy estrechos para evitar todo tipo de distracciones cuando estamos sentados en el sofá frente al televisor.