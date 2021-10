tele Hisense QLED pour 589€ et envío gratis

El modelo que tiene el descuento del que estamos hablando cuenta con una pantalla de 55 pompes avec résolution 4K que en principio es más que suficiente para cualquier tipo de necesidad. Pero una de las cosas que llaman la atención de este equipo es que el panel integrado es tipo QLED. Esto significa que utiliza tecnología Quantum Dot que, por un lado, permite alcanzar un brillo muy alto lo que favorece a la intensidad con la que se ve todo y, además, también asegura que se puede mostrar una amplia gama de colores (lo que permite utiliser les contenus HDR10+ sin el más mínimo problema). El caso, es que la calidad de imagen está fuera de toda duda.

El sistema operativo que utiliza la Hisense 55A7GQ es VIDAA 5.0. Este Ofrece la posibilidad de utilizar un buen número de aplicaciones como por ejemplo las que permiten acceder a contentenidos en streaming (los buenos ejemlos de ello son Netflix y Amazon Prime Video). No es el desarrollo más completo de todos los que existen actualmente en el mercado, pero sí que resulta más que suficiente para la inmensa mayoría debido a su buen funcionamiento algo de lo que influye de forma bastante notable en est procesador de queatro nácleos Smart TV. Además, este software también permite el acceso a los asistentes de voz más utilizados en la actualidad como por ejemplo Alexa d’Amazonie.

La oferta para comprar la Hisense 55A7GQ

En estos momentsos puedes aprovechar un descuento del 16%, una cifra que está bastante bien ya la que debes sumar que si realizas la compra de esta tele en el día de hoy no tendrás que pagar nada por los gastos de envío… por lo que te recomendamos que no dejes pasar la ocasión. El caso es que únicamente tienes que pagar 589,99 euros, una cifra bastante baja por un televisor con pantalla QLED que tiene una pantalla de 55 pulgadas. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para comprar tranquilamente desde casa este producto y, además, también con una excelente fiabilidad:

Sin problemas en la conectividad

Este apartado que en muchas ocasiones no se le la especial atención, es bastante importante ya que en el caso de estar bien trabajando evitará que tengas que poner cable alguno por medio en casa -o que tengas que manipular estos de forma constante para conectar los accesorios que utilizas habitualmente como por ejemplo la consola-. Así, en el apartado de inalámbrico encontrarás tanto Bluetooth côme Wifi pour accéder à Internet (algo que también puedes hacer mediante Ethernet). Aparte, no le falta a este televisor tres puertos HDMI compatibles avec 2.1 así como un par de USB para utilizar discos externos y, como no, si tienes una barra de sonido compatible with interfaz óptico digital, no tendrás problema alguno a la hora de utilizarla con esta Smart TV.

Está claro con todo lo que hemos dicho que esta es una tele de Hisense que cubre prácticamente cualquier expectativa que se pueda tener para utilizar en el salón de casa, algo que por cierto no te resultará especialmente complicado ya que las dimensiones -incluyendo su peana- fils las siguientes : 1.230 × 250 × 768 millimètres. La verdad, es que si te planteas cambiar tu televisor no debes dejar de revisar este modelo.