tele Hisense QLED rebajada 100€ en Worten

Cansado de no ver a la perfección las películas y series en casa? Si es así, estás de enhorabuena ya que te vamos a mostrar una excelente oferta que hay en la tienda Worten que te permite conseguir un excelente televisor de Hisense que seguro ahora que eres un salto cualitativo a la hora de pasar tu tiempo libre en el salón disfrutando de las últimas novedades.

El modelo del que estamos hablando es la Hisense 55A7GQ, un equipo que entre sus virtudes cuenta con disponer de una pantalla de 55 poulgadas que resulta más que suficiente para que cualquier detalle máximo nivel incluso al disfrutar de eventos deportivos o cuando estás jugando con la consola. El caso es que este modelo ahora mismo tiene un descuento que se situa en el 14%, lo que significa que pagas 100 euros menos de lo que serie habituelle. Por cierto, también hay que destacar en el enlace que dejamos tras este párrafo puedes realizar la compra de forma segura y sin tener que pagar nada por los gastos de envío.

Buena calidad de imagen

Esto está fuera de toda duda ya que la tele en oferta cuenta con un panel QLED que asegura una buena gestión de los colores logrando un realismo de lo más llamativo, lo que entre otras cosas significa que ofrece compatibilidad con contenidos HDR10 (amplio rango dinámico). El uso de este componente también asegura un brillo muy alto, por lo que la luz de las lámparas o del Sol no te harán bajar ni un ápice la buena calidad de imagen que ofrece esta Hisense. Otras características que son positivas en este modelo son el uso de tecnología Tableau complet para que siempre obtengas la máxima definición posible y, además, también destaca el uso de Mode de faible latence automatique que permite que permite que la succesión de imágenes sea rápida y, por lo tanto, que obtengas una gran experiencia de uso con los juegos.

En lo que tiene que ver con el sistema operativo el utilizado es el llamado VIDAA. Este ofrece una gran sencillez de uso en lo que se refiere a la interfaz, ya que todo resulta muy intuitivo debido a que se gestionan cuadros en los que se pueden ver las aplicaciones disponibles. Entre estas no faltan las que permiten acceder a los servicios in streaming más utilizados in the actualidad, como por ejemplo HBO Max o Netflix. Por lo tanto, en un principio en este apartado no vas a tener complicación alguna y vas a quedar bastante satisfecho.

Conexiones de esta Hisense

Entre las opciones que vas a encontrar en este televisor están que dispone de un par de puertos USB que te permiten conectar dispositivos de almacenamiento externo, como por ejemplo discos donde tengas diferentes vídeos. Además, también encontrarás très HDMI, cantidad más que suficiente para que puedas conectar cualquier cosa en la tele sin tener que estar manipulando de forma constante cables. En el apartado inalámbrico encontrarás todo lo que se puede necesitar en la actualidad ya que por ejemplo existen tanto Bluetooth côme Wifi (este último funciona a la perfección para poder conectarte a la nube y acceder a cualquier tipo de contenido).

Con unas dimensions de 1.230 × 250 × 768 millimètres con su peana que no son desorbitadas para una tele de 55 pulgadas y una frecuencia de 60 Hz en su pantalla, creemos que esta es una excelente oportunidad para cambiar de tele dando un salto cualitativo y aprovechando un descuento de lo más interesante. Además, el sistema de sonido estéreo integrado cumple, ya que tiene una potencia de 20 W y, además, es compatible avec Dolby.