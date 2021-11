télé QLED Samsung de 75″ rebajada 400€

Puede ser que tengas decidido que el regalo que te quieres hacer estas navidades sea cambiar la tele que tienes en el salón de casa por una con pantalla descomunal. Pues bien, Si este es tu caso estás de enhorabuena ya que ahora mismo hay una gran oferta en MediaMarkt que te permite hacerte con una tele Samsung de nada menos que 75 poulgadas.

La calidad de imagen que tiene este televisor es indudable, ya que además de ofrecer resolución 4K (que permite aprovechar cualquier tipo de contenido que puedas utilizar en tu casa), una de las grandes virtudes que tiene este modelo es incluir un panel tipo QLED. Esto posibilita que podrás utilizar un brillo excelente en todo tipo de situaciones y, también, quiero escolares que vas a disfrutar son muy realistas -tanto es así que se llega al cien por cien de volumen gracias a la tecnología Point quantique-. Evidentemente, también podrás disfrutar de un amplio rango dinámico con cualquier vídeo compatible ya que se incluye soporte HDR10+.

Algunas opciones adicionales que son muy importantes de esta Smart TV Samsung procesador lo suficientemente potente para lograr un escalado de haute précision pour convertir les images en 4K. Esto, es muy positivo ya que siempre podrás sacar el máximo partido a esta tele de pantalla muy grande. Otra posibilidad que seguro que te encaja a la perfección es que se incluye tecnología Vue multiple. Esta permite ver diferentes contenidos al mismo tiempo en pequeños cuadros -que se pueden redimensionary- y esto se aprovecha al máximo era un televisor como este que tiene un panel de 75 pulgadas. La verdad, es que son muchas las buenas características de este producto.

Offre incroyable sur MediaMarkt

Esto es lo que puede hacer que te décides a comprar la Samsung QE75Q60AAUXXC ahora mismo, ya que en la mencionada tienda online existe un descuento del 28%. Y esto qué significa exactamente? Pues que solo tienes que pagar 999 euros… una cifra que suele ser habitual en los modelos de 65 pulgadas -habitualmente su precio es de 1399€. Si a lo que hemos comentado le sumas que ahora mismo pas existe gasto de envío alguno asociado, está claro que hablamos de una ganga por un televisor que pertenece a la gama de productos de 2021 de la conocida compañía coreana. Este es el enlace de compra que tienes que utilizar para no perder esta ocasión:

Algunos detalles de esta Samsung

Uno de los importantes son las dimensiones que tiene una tele como esta de pantalla grande. Lo que te vas a encontrar son 167,6 x 100,5 x 34 centimetros, Lo que no es precisamente una barbaridad. Otra de las características positivas que tiene esta tele es que cuenta con un sistema operativo bastante avanzado, concretamente es Tizen Un desarrollo que te permite desinstalar aplicaciones hasta poder accéder à un contenu que tienes almacenados en dispositivos externos como por ejemplo discos pensados ​​para las Smart TV.

Con un sonido bastante correcto ya que hablamos de un conjunto estéreo que es compatible con Dolby Digital, también vas a quedar bastante satisfecho en todo lo que tiene que ver with the connection entre otras virtudes in the Samsung QE75Q60AAUXXC encontrarás tes puertos HDMI; un par USB; sortie audio optique numérique; e, incluso, opciones inalámbricas como Bluetooth et Wi-Fi estan disponible. Incluso, podrás utilizar los asistentes de voz más comunes actualmente para que cualquier acción la realices de forma muy sencilla.