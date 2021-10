Télé Samsung de 50″ avec Alexa pour 499€

Octubre suele ser el mes en el que vuelven las nuevas temporadas de las mejores series. Eso recuerda esos largos maratones en días de lluvia con manta en el sofá del año pasado. Si este año te a propuesto vivir esta experiencia a otro nivel, probablement estés pensando cambiar de televisor. Pues bien, ahora es un gran momento, ya que puedes conseguir esta fantástica Smart TV Samsung de 50 pulgadas de oferta a un precio realmente atractivo.

Set trata de una Smart TV que ofrece una résolution 4K UHD, gran calidad de imagen y que cuenta con Alexa integrada. Le panneau est Smart TV Samsung es Crystal UHD, un panneau formé pour des nanoparticules inorganiques cristalines qui sont capables de reproduire plus de millions de couleurs avec une grande pureté et une dégradation avec le paso del tiempo.

Gran calidad de imagen y con Alexa integrada

Es un modelo que cuenta con soporte HDR10+, lo que nos permite disfrutar de imágenes con un mayor nivel de detalle y con Améliorateur de contraste, que nos hará descubrir un nivel increíble de profundidad y color en cada escena gracias al análisis de cada imagen en tiempo real para crear unas tonalidades lo más naturales y reales posibles.

Entre el resto de funciones con las que cuenta esta Smart TV Samsung 50AU8005, hay que destacar que es un televisor inteligente que cuenta con Alexa integrado, por lo que vamos a poder pedir al asistente que reproduzca nuestros contenidos favoritos, entre otras cosas, con un simple commande de voz. También es compatible avec l’assistance de Google et l’assistance Bixby.

Tampoco podemos olvidar la función Appuyez sur Afficher, que vous pouvez connecter le téléphone au téléviseur avec une simple tuque et duplicar la pantalla de manera automática pour disfrutar del contenido del móvil and the pantalla grande de esta Smart TV Samsung. También es un modelo que dispone de Xcelerator de mouvement, por lo que permite disfrutar de imágenes en movimiento de una manera mucho más nítida, ya que es una tecnología que se encarga de añadir de manera automática más fotogramas desde la fuente de origen.

Esta Smart TV Samsung 50AU8005 tiene como sistema operativo el propio del fabricante, Tizen, que nos ofrece una plateforma de entretenimiento fácil, rápida e intuitiva donde disfrutar de los mejores contenidos, apps, juegos y mucho más.

Ce modèle de Samsung est un téléviseur avec AirSlim, en fin de compte, avec un pantalon ultra fin, casi sin marcos y con una peana ajustable.

Ahorra en la Smart TV Samsung 50AU8005

Un televisor cuyo precio oficial es de 629 euros y ahora podemos conseguir con un interesante descuento en Amazon. Concretamente, se le ha aplicado una rebaja del 21%, lo que nos permite ahorrar 130 euros en su compra mientras dure la oferta.

El plazo de entrega para clientses Amazon Prime es de tan solo un día con gastos de envío y devoluciones gratis, mientras que para aquellos que no sean clientses Prime, el plazo de entrega es de tres días y también incluye los gastos de envío gratis. Es un modelo en el que Amazon ofrece la opción de pagar en cuatro cuotas sin ningún tipo de interés.