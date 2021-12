tele Samsung de 75″ rebajada 700€ en El Corte Inglés

Si quieres que las navidades que traigan un nuevo televisor y que éste sea de pantalla grande, no debes dejar escapar la oferta que existe ahora mismo en El Corte Inglés debido a que está activa la promoción Tecnoprecios. Te mostramos cómo aprovechar la oportunidad de hacerte con una Samsung de una calidad spectaculaire.

El descuento qu’existe en la mencionada tienda online -dejamos el enlace de compra tras este párrafollega al 27%. Esto significa que te ahorras nada más y nada menos que 700 euros… una cifra espectacular que no habíamos visto nunca antes por la Samsung QE75Q80A que pertenece a la gama de televisores de 2021 de la compañía asiática. Por cierto, si hoy mismo la compras no tienes que pagar nada por los gastos de envío y, en lo que se refiere a la fecha de entrega, esta se sitúa en el 17 de diciembre… por lo que llega perfectamente para que sea el regalo familiar de estas navidades.

Lo mejore de esta tele Samsung

Una de las primeras cosas que debes conocer de este modelo es que cuenta con un panel de 75 pompes tipo QLED. Esto significa que utiliza tecnología Quantum Dot que tiene dos virtudes principales: por un lado es capaz de utilizar un brillo muy alto y, por otro, asegura un realismo de los colores excepcional (y, esto, permite que los contenidos compatibles con HDR10+ se puedan aprovechar al maximo). Aparte de lo mencionado, también hay que destacar que la resolución nativa que tiene es 4K y que es capaz de utilizar una frecuencia de 120 Hz -y esto es muy positivo con los jugos de las consolas-.

Entre les dernières notifications de l’est Samsung QE75Q80A est une connexion avec une connexion complète. Así, para acceder a Internet a las plataformas de vídeo en streaming incluye tanto Ethernet côme Wifi. Pero, tiene muchas más opciones, como por ejemplo Bluetooth para sincronizar diferentes accesorios o ports HDMI y un par USB para que no te falte de nada y, por ejemplo, que puede conectar un disco externo compatible with la Smart TV y disfrutar de todos los vídeos que existan en su interior.

Un système opérationnel

El utilizado es Tizen, un desarrollo propietario de Samsung. Este ofrece una gran cantidad de posibilidades como por ejemplo un navegado de Internet o la posibilidad de instalar un buen número de aplicaciones -tanto las de servicios en streaming como juegos-. Aparte, y esto es important, la interfaz de usuario es muy sencilla de utilizar ya que consta de una barra lower donde se muestra todas las opciones disponibles y apenas molesta cuando se está viendo la tele (y, evidenceemente, todo lo que haces lo pueden realizar con el mando a distancia). Vamos, que vas a quedar muy satisfecho.

Con posibilidad de utilizar Intelligence Artificielle pour le conseil siempre la meilleure expérience d’utilisation possible avec le Samsung QE75Q80A, el sistema de sonido es 4.2.2 lo que permite una localización espacial muy conseguida que se combina con una power of 60 W que permite no tener que utilizar una barra de sonido para sacar partido a estándares como por ejemplo Dolby. Si a todo lo comentado le sumas que las dimensiones de esta tele (1.670,6 x 1.036,2 x 316,8 millimètre), menores de lo que se pude esperar, está claro que la oferta de El Corte inglés es de las que no se deben dejar pasar.