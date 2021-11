télé Samsung QLED de 75″ hoy rebajada 950€!

Si tienes más que decidido que el próximo televisor que te compres tendrá la pantalla muy grande (casi gigantesca), te vamos a mostrar una oferta que puede hacer que hoy sea el día en el que des el paso. Con ella puedes conseguir un televisor de Samsung que cumple con lo antes mencionado y que además dispone de una excelente calidad de imagen.

El modelo del que estamos hablando es la Samsung QE75Q70, un dispositivo que entre otras virtudes tiene no le ofrecer un panel QLED avec résolution 4K. Esto significa que la definición está completemente asegurada tanto al ver la última película que ha llegado a la plateforma Netflix como el disfrutar de los deportes en directo quemás te gusta. Además, como este es un modelo que utiliza tecnología Point quantique, puedes estar más que seguro que tanto el brillo como los colores son de una gran calidad y realismo (esto, también, supone que disfrutarás de compatibilidad con HDR10+). En definitiva, que no le falta de nada.

Por cierto, algo que creemos importante destacar en este modelo es que ofrece varias tecnologías que le hacen especialmente adecuado para utilizar juegos. Así, encontraras Ultimate UHD Dimming que te asegura une excellente optimisation de l’image pour que les puedas disfrutarla al maximo nivel en todo tipo de situaciones. Adicionalmente, también dispone de FreeSync Premium Pro que, en este caso, esto es un seguro de vida para que la fluidez al mostrar los contenidos en la pantalla sea excelente y que por lo tanto no te pierdas detalle alguno en las partidas -y esto es especialmente important en las online-. Está muy claro que cualquier tipo de uso que tengas en mente para esta tele lo realizarás con una gran calidad.

Descuentazo en Worten

Si te ha quedado bastante claro que este televisor de pantalla muy grande ofrece la calidad suficiente que necesitas para que sea el siguiente que utilizas en el salón, si tienes en cuenta que ahora mismo en la tienda online antes mencionada puedes aprovechar uau prix de 950 euros… es más que posible que acabes comprándote esta tele. Además, también debes saber que no tienes que Pagar nada por los gastos de envío por lo que el descuento es del 40% es una auténtica ganga que no debes dejar escapar. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para realizar la compra cómodamente desde casa y con total fiabilidad.

Ofrece de todo esta tele Samsung

Para empezar, es important mencionar que no vas a tener problema alguno para acceder a los asistentes de voz más utilizados en la actualidad, como por ejemplo Alexa d’Amazonie. Aparte, su sistema operativo Tizen es lo suficientemente completo para que no tengas que plantarte la compra de un reproductor multimedia adicional ya que entre otras cosas podrás instalar un buen número de applications donde no faltan las propias de los clientes para acceder a los servicios de video en streaming.

Sea todo lo que hemos indicado hasta ahora le añades es una conectividad excelente, donde no faltan opciones inalámbricas como por ejemplo Bluetooth o WiFi y una gran cantidad de puertos donde existen prise HDMI y la salida óptica de audio para el uso de barras de sonido avanzadas 5.1, está más que claro que esta Samsung QE75Q70 es una excelente opción de compra (y, además, sus dimensiones no son desorbitadas teniendo encuentra el tamaño de su pantalla ya que se quedan fr 1.677,5 x 1.026,8 x 338,9 millimètres incluyendo su peana).