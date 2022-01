tele TCL avec Android par menos de 290€

Si siempre a tenido siempre ganas de tener un televisor con sistema operativo Android, hoy es posible que sea el día que des el paso. El motivo que tenemos para decir esto es que en estos momentsos puedes hacerte con un modelo de TCL con un descuento irrésistible en MediaMarkt… Y te contamos cómo no dejarlo escapar!

Entre las muchas virtudes que vas a encontrar en el TCL 43P618 está que su resolución es 4K, por lo que sacarás siempre el máximo partido a los contenidos que tienes in casa (en cualquier tipo de soporte) e, incluso, a las cuentas más avanzadas que se pueden contratar en servicios como por ejemplo Netflix o Disney+. Aparte, para que siempre disfrutes de una buena calidad de imagen a este modelo no le falta soporte para el uso de un amplio rango dinámico de colores… ya que ofrece compatibilidad con HDR10.

Si a lo comentado le sumas que esta tele tiene soporte ara tecnología Micro gradation PRO, que permite ajustar e la mejor forma posible el brillant a utilizar en cada una de las zonas de la pantalla, puedes estar seguro de que la experiencia de uso que vas a tener al ver películas ; disfrutar de un partido de fútbol en directo ; e, incluso, con los juegos de las consolas será siempre excelente. Y, todo esto, con unas dimensions muy reducidas debido a que hablamos de un modelo de 43 pulgadas: 56,5 x 62 x 22,2 centimetros.

Es el momento de compra esta TCL

Decimos esto debido a que ahora mismo en la tienda online de MediaMarkt puedes hacerte con este producto pagando un 21% menos de lo que es habituel. Esto significa que en vez de gasstarte 369 euros lo que te costará el televisor es sólo 289€. Un verdadero chollo ya que, además, los gastos de envío son gratuitos. La verdad es que la oportunidad es realmente interesante teniendo en cuenta todo lo que ofrece el dispositivo ya que, incluso, permite el uso de los asistentes de voz más utilizados actualmente como son el propio e Google o Alexa de Amazon. Este es el enlace de compra:

Incluye Android, y esto es diferencial

Le logiciel de Google es de las mejores opciones qui existent actuellement avec le système opératif d’un Smart TV y, por suerte, es el que utiliza la TCL 43P618. Esto supone que disfrutarás de una interfaz de usuario muy sencilla de manejar con el mando a distancia y, además, que tienes accéder à un Play Store para descargar una gran cantidad de aplicaciones gratuitas (y, entre ellas, no falta Kodi para aprovechar al máximo la tele). Por cierto, al dar uso a este desarrollo, a este producto no le falta un reproductor Chromecast intégré.

No vas a tener problemas para acceder a Internet, ya que puedes hacerlo mediante cable o de forma inalámbrica (Ethernet ou Wi-Fi, respectivement), y también vas a encontrar otras buenas opciones in the conectividad de esta Smart TV TCL como por ejemplo que tiene varios puertos HDMI. Un detalle final: el sonido estéreo que ofrece el televisor, sin ser especialmente potente, es bastante convaincante ya que entre otras cosas ofrece soporte para disfrutar de Dolby… lo que le permite generar efectos de gran calidad.