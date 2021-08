Téléchargement IPVanish : Comment installer sur Android, Windows, Mac et plus

Même si vous avez entendu parler du service, vous ne savez peut-être pas encore comment télécharger IPVanish afin de vous installer avec l’un des meilleurs services VPN du marché. Si cela vous ressemble, nous avons ce qu’il vous faut avec ce guide.

Pour ceux qui débutent avec un VPN, cela peut être un peu intimidant lorsqu’il s’agit de démarrer. Même si vous avez trouvé ce qui semble être le meilleur service pour vos besoins, le processus d’installation n’est pas toujours simple. N’ayez crainte, car nous vous guiderons tout au long du processus de téléchargement et d’installation d’IPVanish sur diverses plates-formes.

Que vous souhaitiez configurer IPVanish sur un PC Windows, un Mac, un iPhone ou un appareil Android, nos guides étape par étape vous aideront à être opérationnel.

Comment télécharger IPVanish sur Android

Démarrer avec IPVanish sur Android n’est pas trop difficile. Tout d’abord, vous voudrez acheter votre plan préféré sur son site Web.

Une fois que vous avez configuré un compte et un abonnement actif, vous disposez de plusieurs options pour télécharger et installer l’application IPVanish sur votre appareil Android. L’itinéraire le plus simple est via Google Play. Vous pouvez rechercher IPVanish dans le Play Store ou, si vous voulez être certain d’obtenir la bonne application, cliquez sur le lien Google Play sur la page « Applications » d’IPVanish pour y accéder directement.

Si vous préférez, vous pouvez télécharger l’APK IPVanish à partir de cette même page. Cela peut être nécessaire dans certains endroits où IPVanish n’est pas répertorié dans le Play Store. Il est un peu plus difficile d’installer des applications Android de cette façon avec certains paramètres système qui doivent être modifiés, nous ne le recommandons donc vraiment que si vous devez le faire.

Une fois l’application installée, c’est aussi simple que de vous connecter avec les informations de compte que vous avez créées en ligne. Vous pourrez alors vous connecter à un serveur VPN de votre choix dans un emplacement qui répond à vos besoins.

Comment télécharger IPVanish sur Windows 10

Pour IPVanish sous Windows, vous voudrez également commencer directement sur son site Web. Vous n’avez pas besoin de créer un compte pour télécharger l’application Windows elle-même, mais pour vous connecter et l’utiliser, vous aurez besoin d’un abonnement actif, il est donc logique de vous rendre sur le site et de vous inscrire maintenant.

Dirigez-vous vers la page de destination « Applications » d’IPVanish et sélectionnez Windows. Ensuite, cliquez simplement sur Télécharger l’application Windows et vous aurez le programme d’installation dans vos téléchargements dans quelques instants. Ouvrez ce programme d’installation et suivez les instructions pour configurer IPVanish comme vous le feriez pour tout autre programme.

Ce programme d’installation vous demandera d’accorder certaines autorisations pour qu’IPVanish puisse fonctionner correctement, ce qui peut vous rebuter, mais, puisqu’il s’agit d’un fournisseur VPN de confiance, vous pouvez autoriser ces autorisations sans souci – assurez-vous simplement de télécharger l’application IPVanish directement de la source afin que vous sachiez que vous obtenez la vraie affaire. Toute application VPN que vous installez devra avoir le consentement pour fonctionner réellement.

Une fois installé, entrez les détails de votre compte et vous n’êtes alors qu’à un clic d’une connexion VPN active.

Comment télécharger IPVanish sur iPhone

Il est conseillé aux utilisateurs d’iPhone (et d’iPad) de commencer leur parcours IPVanish sur son site Web où vous pouvez créer un compte directement. Bien que vous puissiez utiliser l’application iOS pour créer un compte IPVanish et vous abonner au service, le prix via l’App Store est beaucoup plus élevé que lorsque vous passez directement à IPVanish en premier.

Une fois que vous avez configuré votre compte et votre abonnement IPVanish, le téléchargement d’IPVanish pour iOS est à peu près le même que pour tout autre iPhone ou iPad. Dirigez-vous vers l’App Store, recherchez IPVanish et cliquez sur Obtenir. Entrez votre mot de passe Apple ID si vous y êtes invité et l’application sera téléchargée gratuitement.

Pour faire fonctionner IPvanish sur votre iPhone ou iPad, vous devrez vous connecter avec le compte que vous venez de créer sur le site d’IPVanish. La première fois que vous essayez de vous connecter à l’un des serveurs d’IPVanish, vous serez invité à autoriser « ajouter des configurations VPN ». Cela doit être approuvé pour qu’IPVanish fonctionne et vous aimera sur votre application Paramètres afin de vous authentifier avec Face ID/Touch ID ou votre mot de passe. Il s’agit de la procédure standard pour toute application VPN sur iOS.

Retournez à l’application IPVanish et vous pourrez désormais vous connecter à un serveur VPN de votre choix.

Comment télécharger IPVanish sur Mac

Si vous envisagez d’utiliser IPVanish comme application Mac VPN, le processus est à peu près le même que celui des utilisateurs de PC Windows décrit ci-dessus.

Rendez-vous sur le site Web d’IPVanish pour créer un compte et vous abonner, puis cliquez sur sa page « Applications » pour récupérer l’application Mac. Cliquez sur Télécharger l’application Mac et exécutez le programme d’installation.

Une fois que vous avez terminé les étapes du programme d’installation, vous devez autoriser IPVanish à s’exécuter via vos Préférences Système. Vous serez invité à le faire la première fois que vous l’exécuterez et vous devrez entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe système.

Après cela, vous devrez simplement vous connecter avec les détails de votre compte IPVanish et vous pourrez vous connecter en un clic.

Pourquoi devrais-je télécharger IPVanish ?

Que vous souhaitiez un VPN sécurisé ou simplement un plan VPN mensuel bon marché, IPVanish est un choix solide pour la plupart des utilisateurs.

Étant donné que la sécurité et la confidentialité sont si importantes lors de l’examen de votre prochain achat de VPN, vous serez ravi de savoir qu’IPVanish est solide dans ce département. Les offres de sécurité incluent le cryptage AES 256 bits-CBC ainsi qu’un algorithme de hachage SHA256, ce qui signifie une excellente couverture lorsque vos données circulent en ligne.

Vous obtenez plusieurs options de protocole avec IPVanish ainsi qu’un kill switch pour vous protéger en cas de perte de connexion. Il existe également une protection contre les fuites IPv6, propriétaire et certains DNS tiers, ainsi qu’une option de brouillage OpenVPN pour vous empêcher d’être détecté comme utilisant un VPN. Cela signifie moins de chances d’être bloqué lors de l’utilisation de ce VPN – idéal pour les sites de streaming.

Tout au long de nos tests d’IPVanish, nous avons remarqué que ses serveurs étaient presque toujours opérationnels, que les vitesses de téléchargement étaient cohérentes et légèrement supérieures à la plupart des autres que nous avons testées.

Un autre domaine où IPVanish excelle est le support client. Vous pouvez obtenir de l’aide à tout moment car l’entreprise offre une couverture 24h/24 et 7j/7, et les agents sont joignables directement depuis les applications iOS et Android. Cela ne devient vraiment pas plus facile que cela, et la société est récemment passée d’une garantie de remboursement de 7 jours à 30 jours.

Essentiellement, IPVanish est un service VPN très puissant, fonctionne sur la plupart des appareils et offre une expérience fiable.

Quelles autres options VPN ai-je ?

Bien qu’IPVanish soit l’un des VPN les mieux notés sur le marché, il n’est pas sans concurrence sur le marché avec à la fois des VPN gratuits et des options VPN payantes disponibles auprès d’autres fournisseurs.

Lors de nos tests, nous avons attribué à ExpressVPN le titre de meilleur VPN global grâce à ses excellentes applications pour pratiquement toutes les plates-formes, des connexions solides, une large gamme de serveurs et des vitesses rapides. Ceux qui veulent la meilleure expérience possible devraient y jeter un coup d’œil.

NordVPN a également très bien fonctionné lors de nos tests d’évaluation et est l’un des noms les plus connus du marché. Une autre option de premier plan est Surfshark VPN, qui est l’une des options VPN les moins chères disponibles tout en offrant un ensemble de fonctionnalités compétitives. Si vous voulez économiser un peu d’argent sur votre VPN, ça vaut le coup d’oeil.

