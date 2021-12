Téléchargement Nintendo : 16 décembre (Europe)

La dernière mise à jour de téléchargement Nintendo pour l’Europe est arrivée, et elle apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de voter dans notre sondage et de commenter ci-dessous avec vos choix potentiels pour la semaine. Profitez!

Aspire : l’histoire d’Ina (Untold Tales, 17 décembre, 11,69 £ / 12,99 €) – Ina a été piégée, placée en sommeil perpétuel à l’intérieur de la tour – où elle a rêvé. Soudainement et sans le savoir, elle est réveillée. Ina doit maintenant explorer les chambres intérieures de la Tour à la recherche d’une issue et d’une raison de son emprisonnement. En chemin, elle traversera des paysages merveilleux, rencontrera des personnages énigmatiques, résoudra des énigmes intuitives et conquérir des séquences de plates-formes alors qu’elle se rapproche de son objectif – mais plus loin de l’innocence. Car ce n’est pas une histoire sur la façon dont Ina a été sauvée. C’est l’histoire de la façon dont elle a découvert qu’elle pouvait être bien plus.

Mot de passe zen fou (Onteca, 17 décembre, 8,99 £ / 9,99 €) – Un jeu d’habiletés très addictif avec le cadre méditatif d’un jardin zen tranquille. Vous pensez être prêt à relever le challenge? Vous pourriez avoir besoin d’être un forgeron de mots ! Utilisez notre sélecteur de lettres pour remplir les blancs gris et trouvez autant de mots que possible pour compléter le tableau ! Rappelez-vous que chaque lettre que vous utilisez, vous ne pouvez l’utiliser qu’une seule fois, alors utilisez-les judicieusement… Vous en avez assez de la monotonie des recherches de mots et des énigmes faciles ? Nous avons ce qu’il vous faut. Ce mot de passe nécessite un esprit vif, combinant les éléments les plus redoutables des jeux de recherche de mots et des mots croisés. Pour les amateurs de langue anglaise et les combattants de l’ennui !

Dinosaur Jigsaw Puzzles – Dino Puzzle Game pour les enfants et les tout-petits (McPeppergames, 16 décembre, 13,49 £ / 14,99 €) – Le jeu parfait pour tous les fans de dinosaures ! Un jeu indépendant conçu avec amour avec des illustrations peintes à la main. Choisissez votre puzzle parmi une variété de motifs de dinosaures fascinants. Selon le niveau de difficulté, vous pouvez déterminer le nombre de pièces du puzzle.

Désillusion de la Colline oubliée (Ratalaika Games, 17 décembre, 4,99 £ / 4,99 €) – Bienvenue au musée Forgotten Hill, un lieu où le passé, le présent, la nature, l’art et l’inconnu sont exposés ! Voulez-vous avoir la meilleure expérience de cette visite? Si c’est le cas, prenez quelques conseils : n’en croyez jamais vos yeux. Forgotten Hill Disillusion est un jeu pointer-cliquer à la première personne avec une atmosphère d’horreur et de grotesque, axé sur la résolution d’énigmes et d’énigmes afin de découvrir les secrets de la ville inquiétante de Forgotten Hill. Résoudrez-vous le mystère et vous échapperez-vous ? Mais surtout, survivrez-vous ?

Hashihime de la vieille ville du livre annexe (HuneX, 16 décembre, 41,30 £ / 47,80 €) – Après la sortie de nombreux titres liés, le mystère de l’amour d’un garçon de l’ère Taisho – « Hashihime of the Old Book Town », sera porté sur Nintendo Switch™ ! Jinbouchou, Tokyo Juin 1922, ère Taisho La saison des pluies Tamamori est venu à Tokyo avec pour objectif d’être accepté à l’Université impériale. Cependant, il ne réussit pas l’examen d’entrée et est tellement indiscipliné et enveloppé dans des fantasmes sans fin qu’il est expulsé de sa pension après seulement deux ans. Par un coup de chance, Tamamori commence à vivre et à travailler à Umebachidou, une librairie de livres d’occasion. Là-bas, il aime passer son temps en tant qu’« étudiant préparant les examens d’entrée » et profiter d’amis qui sont aussi de sa ville natale. Mais l’un après l’autre, des morts mystérieuses s’abattent sur ces amis et, réalisant qu’il a répété les mêmes trois jours pluvieux encore et encore, Tamamori se retrouve à courir à travers Jinbochou pour les sauver.

Lui & Elle 3 (GAME NACIONAL, 18 décembre, 8,99 £ / 9,99 €) – Aidez le couple de jeux vidéo le plus mignon à se rencontrer à nouveau. Un jeu de plateforme de puzzle avec un mécanisme de jeu unique. Seul l’amour peut gagner à la fin.

Pop d’amour ! (Neon2, 16 décembre, 8,09 £ / 8,99 €) – Tracez des lignes sur l’écran pour envoyer de l’amour et des bisous à vos voisins. Guidez le cœur à travers plus de 100 niveaux pleins d’obstacles et de voisins malfaisants qui voudront garder votre amour. Et ce n’est pas la seule chose ! Sur votre chemin, vous trouverez d’autres cœurs en cage attendant d’être sauvés afin que vous puissiez jouer avec eux. Que l’amour se déchaîne dans le quartier !

Murder Diaries 3 – La piste de sang du Père Noël (EpiXR, 16 décembre, 9,99 £ / 9,99 €) – Dans ce jeu, vous suivez de manière abstraite la narration d’un jeune homme qui devient lentement mais sûrement fou. Cela vous mène directement au milieu d’une affaire de meurtre passionnante et un mystère de meurtre se dévoile pendant que vous écoutez les témoignages de témoins, d’amis et de parents. L’ensemble du jeu est un peu à saveur de Noël – cependant, ne vous installez pas à l’aise, le jeu ne vous donnera pas une sensation agréable et chaleureuse, mais vous confrontera plutôt à une réalité froide et dure car la narration passionnante du jeu vous laissera avec un frisson froid le long de votre colonne vertébrale. Le jeu est un incontournable pour tout vrai fan de thrillers et pour quiconque aime un mystère de meurtre qui va au-delà de la narration normale. Comment fonctionne le gameplay ? Vous incarnerez un fantôme flottant librement. Fondamentalement, comme l’âme de quelqu’un qui vit l’histoire. Vous êtes très petit par rapport aux environs et pouvez voler librement à travers la région.

OMNO (Studio Inkyfox, 16 décembre, 11,04 £ / 12,74 €) – Plein d’énigmes, de secrets et d’obstacles à surmonter, où la puissance d’une civilisation perdue vous transportera à travers les forêts, les déserts et les toundras – même jusqu’aux nuages. – Lire notre revue OMNO

Applaudissements à une main (HandyGames, 14 décembre, 12,49 £ / 14,99 €) – One Hand Clapping est un jeu de plateforme 2D vocal. Résolvez des énigmes en chantant ou en fredonnant dans votre microphone et ayez confiance en la puissance de votre voix alors qu’elle change le monde qui vous entoure. One Hand Clapping est un jeu de plateforme de puzzle relaxant et inspirant qui se concentre sur la voix pour progresser dans son monde vibrant. Renforcez la confiance en votre voix en utilisant la mélodie, le rythme et l’harmonie comme outils. Prenez votre temps. Vous n’avez rien à perdre et ne serez pas puni pour avoir fait une erreur. Rencontrez des personnages adorables qui vous aideront, vous encourageront et inspireront l’expression de soi sans être arrogant. Vous n’avez pas besoin d’être un chanteur prodige pour profiter de One Hand Clapping. Surmontez simplement vos doutes, combattez le silence et chantez votre chanson. Branchez simplement un microphone et vous êtes prêt à partir !

Sakura Père Noël (Gamuzumi, 16 décembre, 7,99 £ / 7,99 €) – Koji se sent un peu déprimé. Cette année est le premier Noël qu’il passe seul. Après avoir quitté la maison pour fréquenter l’université de ses rêves, il a trouvé sa vie universitaire plutôt solitaire. Désemparé, il se rend dans son sanctuaire local pour faire une offrande. Son souhait est simple, d’avoir quelqu’un de spécial avec qui passer Noël cette année. Peu de temps après avoir fait ce vœu, il rencontre trois filles, toutes avec des bizarreries inhabituelles. Ils veulent passer du temps avec lui dans les jours qui précèdent Noël, laissant Koji avec un sacré dilemme. Avec qui devrait-il passer Noël cette année ?

Donjon de poche de chevalier pelle (Yacht Club Games, 13 décembre, 17,99 £ / 19,99 €) – Rejoignez votre mystérieux guide Puzzle Knight alors que vous vous frayez un chemin à travers des tas d’ennemis, procurez-vous de nouveaux équipements et affrontez des boss connus et nouveaux. Explorez un conte aux rebondissements sans fin, incarnez vos héros préférés et défiez même un ami pour une compétition en tête-à-tête rapide dans Shovel Knight Pocket Dungeon ! – Entrez dans un monde de jeux de puzzle en blocs qui tombent, avec une touche d’exploration de donjon ! Affrontez des ennemis pour les combattre et échangez des dégâts dans un système de combat unique. Un tout nouvel hybride jamais vu auparavant. Regroupez vos ennemis pour des attaques massives en chaîne tout en saisissant des clés, des bonus et des potions pour recharger votre santé ! – Prenez le contrôle de plus de 10 de vos héros préférés de l’univers Shovel Knight, chacun avec un pouvoir et un style de jeu uniques. – Équipez-vous à la volée d’un trésor d’objets et d’équipements. Mélangez et assortissez votre équipement pour vous préparer à toute rencontre. – Lisez notre critique de Shovel Knight Pocket Dungeon

La lettre : un roman visuel d’horreur (eastasiasoft, 15 décembre, 14,39 £ / 15,99 €) – Lorsque sept personnes sont la proie d’une malédiction vicieuse, elles découvrent que la véritable menace ne réside pas dans l’ombre, mais dans leur cœur et leur esprit. The Letter: A Horror Visual Novel est un drame interactif sur le thème de l’horreur inspiré des films d’horreur asiatiques classiques. Raconté à travers un récit immersif à embranchements, le jeu jette les joueurs dans les rôles toujours changeants de sept personnages alors qu’ils se retrouvent empêtrés dans un mystère qui tourmente Ermengarde Mansion depuis des siècles. Les choix que vous ferez façonneront et feront avancer l’histoire. Réparerez-vous une relation au bord de l’effondrement ou la laisserez-vous s’effondrer ? Allez-vous risquer de sauver quelqu’un malgré les conséquences que vous pourriez subir ou le laisser vivre une fin horrible ? Au-delà des thèmes d’horreur de The Letter: A Horror Visual Novel, l’accent est mis sur le développement et l’interaction du personnage. Le sort de chacun de ces individus est entre vos mains.

Quête poubelle (RedDeerGames, 16 décembre, 1,79 £ / 1,99 €) – SPACE VOYAGE Trash Quest se déroule sur la station spatiale Deliverance. L’équipage vient de commencer les préparatifs du long voyage vers Tau Ceti. L’IA a été activée et effectue une vérification rapide du système. FEARLESS RACCOON Vous incarnez un raton laveur qui n’a aucun intérêt pour les systèmes de défense sophistiqués, un raton laveur qui veut seulement mettre la main sur les ordures de la station. DES COMBATS DÉFIS Explorez un labyrinthe interconnecté de pièces de la station spatiale en détruisant des robots, en récupérant des bonus et en déverrouillant des raccourcis. À chaque niveau terminé, la difficulté de se battre avec des ennemis augmente. UN SEUL SPOT D’APPARITION La progression s’enregistre automatiquement. Chaque fois que vous mourez, vous réapparaissez dans un seul point de réapparition. Mais tous les bonus, capacités ou raccourcis que vous avez déverrouillés resteront.

