Téléchargement Nintendo : 23 décembre (Europe)

Switch eShop – Nouveautés

8 & 9 Ball Pocket (SuperPowerUpGames, 24 décembre, 10,79 £ / 11,99 €) – 8 & 9 Ball Pocket vous propose une piscine à huit balles et une piscine à neuf balles, également connue sous le nom de billard américain. Vous pouvez rivaliser avec jusqu’à 4 amis ou contre l’IA en mode Versus, ou défier les meilleurs au monde en mode Arcade, où vous pouvez faire des combos et accumuler des points pour devenir le numéro 1 du classement en ligne. Tout cela dans un cadre avec de superbes graphismes et de la musique jazz.

homme américain (GAME NACIONAL, 25 décembre, 8,99 £ / 9,99 €) – Aidez un véritable héros américain à vaincre les forces maléfiques de pays étrangers qui ont pris le contrôle des pauvres animaux, les transformant en soldats effrayants grâce à des expériences génétiques avancées. Cette main-d’œuvre, ou plutôt la « puissance animale », constitue l’armée la plus féroce contre une armée d’un seul homme qui puisse exister. Cet homme est connu sous le nom d’American Man.

Carebotz (Takacs Peter, 20 décembre, 13,49 £ / 14,99 €) – Carebotz est un jeu de tir en arène à deux bâtons épicé avec des éléments metroidvania. Vous contrôlez BIBZ, un petit droïde de maintenance. Collectez des tonnes de plans, parcourez les couloirs étroits, personnalisez votre ensemble d’outils, apprenez à tirer parti de la gravité, améliorez, réparez et rencontrez de nombreux types d’ennemis différents ! Le voyage est plein de secrets, de surprises. Découvrez l’usine avec soin car le danger se cache partout, évitez les obstacles mortels à l’aide de votre moteur de vol stationnaire. Les niveaux nécessitent une enquête, et souvent la patience et l’exploration sont la clé de la survie.

Silence froid (TERNOX, 26 décembre, 4,49 £ / 4,99 €) – Il s’agit d’un jeu de plateforme d’horreur minimaliste sur la survie dans les montagnes enneigées. Suivez la voix mystérieuse de la radio, combattez vos peurs et révélez la vérité !

boules effrayantes (D-Lo Games, 20 décembre, 3,99 £ / 3,99 €) – Aidez le chat mystérieux à mener la citrouille vers sa cible finale. Pour ce faire, vous devez rassembler toutes les boules de même couleur pour passer. Plus vous pouvez en obtenir, mieux c’est. Il n’y a pas de limites !

Chemin du jardinier (Ratalaika Games, 22 décembre, 3,99 £ / 3,99 €) – Gardener’s Path est un jeu de réflexion descendant au tour par tour, sur la lutte contre les insectes géants et la protection des jardins souterrains. Résolvez des énigmes de plus en plus élaborées dispersées dans 60 jardins artisanaux, chacun avec son propre ensemble d’amis et d’ennemis. Prenez l’avantage dans un combat en brandissant de puissants artefacts, vous permettant de voyager dans le temps et d’effectuer des attaques élémentaires. Remplissez votre devoir de jardinier, et luttez contre le ravageur des insectes géants, pour protéger ceux que vous aimez.

Horatio fait du snowboard (eastasiasoft, 22 décembre, 5,03 £ / 5,59 €) – Rendant hommage au ski classique et aux sports d’hiver du passé, Horation Goes Snowboarding est une expérience inspirée des jeux d’arcade qui est simple et addictive, purement axée sur un gameplay passionnant sans histoire ni complexe mécanique pour l’alourdir ! Commencez chaque course avec beaucoup d’argent et l’envie de faire du snowboard, puis louez une planche et dirigez-vous vers l’hélicoptère qui attend tout en évitant la circulation en cours de route.

Flipper d’horreur et de sport (SuperPowerUpGames, 24 décembre, 13,49 £ / 14,99 €) – Profitez de 6 jeux en un avec la reproduction parfaite de vrais flippers, avec toutes sortes de détails graphiques et de sons. Découvrez tous les secrets, dans ces jeux passionnants, un grand défi vous attend. Terminez toutes les missions et devenez le numéro 1 mondial ou le meilleur parmi vos amis, en affichant votre meilleur score dans le classement en ligne.

Puzzle amusant : les plus grandes villes (Mindscape, 23 décembre, 8,66 £ / 9,99 €) – Profitez de 100 images triées sur le volet et de haute qualité à résoudre de villes du monde entier. Modifiez la taille de votre puzzle pour une difficulté accrue et résolvez des puzzles jusqu’à 600 pièces. Vous pouvez également jouer jusqu’à 4 joueurs pour résoudre des puzzles ensemble !

Lynn, la fille dessinée sur des puzzles (CFK, 23 décembre, 5,93 £ / 6,56 €) – Il était une fois, quand des monstres et des fantômes étaient vus dans le monde des humains. . . . . . Un jour, la déesse de la peste s’est glissée dans un village et a conféré aux gens son ravageur, la variole. Il y avait un garçon du village qui est tombé malade de la peste que personne ne pouvait guérir. Sa sœur, la seule famille, a entendu parler du Fox Orb et de sa lumière mystique qui pouvait guérir les malades. Elle gravit donc la montagne jusqu’à la maison abandonnée où le Renard aurait vécu.

Match Trois Pirates II (Denda Games, 20 décembre, 6,49 £ / 7,49 €) – Après que Bobby ait libéré tous les pirates des griffes de l’impitoyable Davy Jones, les pirates profitent enfin d’une vie libre. Ils se sentent chez eux sur leur île heureuse, mais sans le rire joyeux et insouciant des enfants, l’île des pirates est terriblement calme. Puis, tout à coup, l’intelligent Bobby a une idée géniale. Le capitaine pirate propose de construire un parc à thème dans le monde des pirates. Ce sera une garantie à 100% que le rire et la joie seront partout sur l’île. Aidez les pirates dans ce joyeux jeu de Match 3 à construire un parc d’attractions incroyable pour transformer l’île en un monde plein d’aventure et de plaisir !

Joyeux Noël Boule de Neige Bulle (FuriouSoftPhoenix, 24 décembre, 5,39 £ / 5,99 €) – Pendant que vous jouez, créez des personnages mythiques de ***Noël*** en faisant correspondre les bulles de la même couleur. Vous pouvez créer des « Combos » ou obtenir divers « PowerUps » spéciaux, tels que la fusée guidée, la bombe destructrice et le blaster laser, le tout dans le but d’atteindre le sommet du tableau de bord. Des graphismes magnifiques et nostalgiques dans un charmant magasin de jouets d’antan, qui vous ramèneront à votre enfance la plus rétro. Jeu relaxant et immersif où vous serez piégé jusqu’à ce que vous découvriez quel personnage insolite se cache derrière chaque boule de neige.

Moorhuhn Jump and Run « Pièges et trésors » (Higgs Games, 23 décembre, 9,03 £ / 9,99 €) – Ce n’est pas la première apparition de Moorhuhn dans un nouveau genre de jeu sur Nintendo Switch. Nous l’avons chassé sans pitié dans Moorhuhn Remake, défendu le Far West avec lui dans Moorhuhn Wanted et participé à des courses animées à Moorhuhn Kart. Guidez le Moorhuhn à travers la jungle dans son premier jeu de plateforme Jump and Run pour Nintendo Switch !

Planet Quiz : Apprendre et découvrir (naptime.games, 25 décembre, 8,63 £ / 9,59 €) – Planet Quiz est un moyen charmant d’élargir vos connaissances sur la Terre, les animaux, la culture… et un moment de plaisir garanti pour vous et vos amis.

Pur Chase des années 80 (FuriouSoftPhoenix, 24 décembre, 13,49 £ / 14,99 €) – Vous sentirez l’essence de la course d’arcade suinter de vos pores et votre adrénaline monter sans arrêt. Mission : « Une voiture piégée sous vos pieds » Si vous ne voulez pas voir s’envoler des morceaux de votre véhicule, restez concentré sur la course de votre vie. Échappez-vous à la frontière aussi vite que vous le pouvez, et avant que le compte à rebours n’atteigne « (00:00) ». Avec 3 niveaux de difficulté comprenant des itinéraires plus longs et de nouveaux scénarios.

Tératopie (eastasiasoft, 23 décembre, 7,19 £ / 7,99 €) – Rejoignez Tucho dans sa quête pour sauver ses amis et libérer les terres colorées et grotesques de Teratopia ! Traversez 13 zones uniques remplies d’ennemis déterminés à dépasser votre patrie. Mais n’ayez crainte ! Le pouvoir de l’amitié vous arme avec d’autres Tératopiens et un ensemble diversifié de compétences pour faire face à une famille d’envahisseurs rouges. Plongez dans une aventure pleine d’action et élaborez des stratégies sur le pouce pour mieux vaincre vos ennemis ! Incarnez Tucho le bagarreur, Benito le tireur ou Horacio le filou, chacun avec ses propres forces et compétences.

Tunnel du Destin (Digerati, 23 décembre, 11,33 £ / 12,59 €) – Tunnel of Doom se déroule en 1903 à Goldcrest, une petite ville minière. En raison d’un incident inconnu, le maire a fermé la mine jusqu’à nouvel ordre. Avec son mari piégé à l’intérieur, Angel entre dans la mine pour enquêter et rechercher des survivants. Elle ne le sait pas, des hordes de créatures macabres se cachent dans les ténèbres… Hybride d’action rogue-lite, Tunnel of Doom mélange la défense de la tour avec un gameplay de combat au corps à corps et à distance. Rassemblez des ressources et utilisez ce que vous trouvez pour combattre des vagues de monstres tout en essayant de sauver les survivants et de vous échapper de la mine.

Douze minutes (Annapurna Interactive, 21 décembre, 19,99 £ / 20,99 €) – TWELVE MINUTES est un thriller interactif de haut en bas en temps réel avec une interface accessible de cliquer-glisser. Ce qui devrait être une soirée romantique avec votre femme se transforme en cauchemar lorsqu’un détective de police fait irruption dans votre maison, accuse votre femme de meurtre et vous bat à mort. . . Seulement pour que vous vous retrouviez immédiatement revenu au moment exact où vous avez ouvert la porte d’entrée, coincé dans une boucle temporelle de DOUZE MINUTES, voué à revivre la même terreur encore et encore. . . À moins que vous ne puissiez trouver un moyen d’utiliser la connaissance de ce qui s’en vient pour changer le résultat et rompre la boucle. Avec James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe.

Montre zombie (Wildlak, 21 décembre, 10,79 £ / 11,99 €) – Bienvenue dans le monde de Zombie Watch ! Vous êtes l’une des rares personnes à avoir survécu à un virus qui a infecté la plupart de la population et les a transformés en zombies mangeurs de chair. Ils sont peut-être morts mais ils ne reposent pas en paix et ils viendront après vous. Relevez le défi de la survie dans un environnement rude et brutal et prouvez que vous pouvez tous les vaincre.

