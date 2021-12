Téléchargement Nintendo : 30 décembre (Amérique du Nord)

Image: Forever Entertainment

La dernière mise à jour de téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée, et elle apporte de nouveaux jeux à gogo à l’eShop de votre région… Euh…, en fait, » gogo » pourrait être généreux à l’extrême cette semaine. En fait, c’est la première fois que nous réussissons à intégrer l’ensemble de la liste dans le slogan ci-dessus. Hé, c’est cette semaine d’inactivité entre les vacances où presque tout le monde est en vacances – en jouant à des jeux vidéo, nous l’espérons ! Ils n’en sortent certainement pas beaucoup.

Comme toujours, assurez-vous de voter dans notre sondage et de commenter ci-dessous avec vos choix potentiels pour la semaine. Profitez!

Switch eShop – Nouveautés

Deathsmiles I・II (City Connection, 30 décembre, 39,99 $) – Un ange traverse le ciel de la tragédie Renaissance du tir d’horreur gothique. Deathsmiles est un jeu de tir à défilement horizontal qui se déroule dans le monde alternatif de Gilverado, où les filles connues sous le nom d' »Anges » occupent le devant de la scène. Le jeu propose un monde exotique imprégné de thèmes d’horreur gothiques, d’adorables conceptions de personnages et de commandes intuitives qui vous feront revenir pour plus. – Lisez notre critique de Deathsmiles I・II

creux 2 (Forever Entertainment, 30 décembre, 19,99 $) – Dans Hollow 2, explorer et survivre ne suffira pas pour apprendre votre passé et percer tous les secrets. Avec une mécanique repensée, rapide et conviviale, vous serez obligé de purger une station abandonnée afin d’atteindre votre objectif. Utilisez toutes les armes et tous les outils que vous trouverez pour vous assurer que même pas un seul dévergondé ne peut se tenir entre vous et la vérité. Courez, combattez, cachez-vous, explorez… faites de votre mieux pour détruire Shakhter-One une fois pour toutes ! Si c’est encore possible…

Pion des morts (Forever Entertainment, 30 décembre, 9,99 $) – Pawn of the Dead est un jeu 3D basé sur les échecs, dans le style de Battle Chess. En tant que Leonard, le roi du royaume blanc, vous devez défendre votre terre contre l’armée de morts-vivants. Avec l’aide de votre reine Elona, ​​la guerrière la plus courageuse du royaume, vous devez vaincre la menace. Au cours de votre quête, vous serez confronté à une réflexion sinistre que vous avez oubliée il y a longtemps… Explorez le scénario à travers des cinématiques animées et terminez le mode campagne qui se compose de 64 niveaux – ou choisissez un camp et jouez contre un ami !

C’est donc votre lot pour le téléchargement Nintendo nord-américain de cette semaine. Allez-y, soyez un sport et votez dans le sondage ci-dessus, et commentez ci-dessous avec vos choix ! Oui, tous les trois.