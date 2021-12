Téléchargement Nintendo : 9 décembre (Europe)

La dernière mise à jour de téléchargement Nintendo pour l’Europe est arrivée, et elle apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de voter dans notre sondage et de commenter ci-dessous avec vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Switch Retail eShop – Nouveautés

La vie est étrange : True Colors™ (Square Enix Europe LTD, 31 décembre, 49,99 £ / 59,99 €) – Une nouvelle ère audacieuse du jeu primé Life is Strange commence, avec un tout nouveau personnage principal jouable et un mystère passionnant à résoudre ! Alex Chen a longtemps supprimé sa « malédiction » : la capacité surnaturelle d’expérimenter, d’absorber et de manipuler les émotions fortes des autres, qu’elle considère comme des auras flamboyantes et colorées. Lorsque son frère meurt dans un soi-disant accident, Alex doit embrasser son pouvoir volatile pour trouver la vérité – et découvrir les sombres secrets enfouis par une petite ville. – Lisez notre critique de Life is Strange : True Colors™

La folie MONOPOLY® (Ubisoft, 9 décembre, 24,99 £ / 29,99 €) – Redécouvrez le jeu d’échange de propriétés que vous aimez d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant. M. MONOPOLY est à la recherche d’un remplaçant temporaire pendant qu’il prend ses vacances! Préparez-vous à participer à une course compétitive en temps réel pour voir qui a ce qu’il faut pour prendre la place de M. Monopoly.

Switch eShop – Nouveautés

UNE ANNÉE DE PRINTEMPS (Ratalaika Games, 10 décembre, 4,99 £ / 4,99 €) – Découvrez les histoires de Haru, Erika et Manami dans UNE ANNÉE DE PRINTEMPS, une trilogie de roman visuel sur trois amis naviguant dans leurs sentiments d’amour, de connexion et de désir d’appartenance . Dans UNE NUIT, HOT SPRINGS, visitez les sources chaudes avec Haru, une jeune femme trans anxieuse qui veut juste s’amuser lors d’un voyage avec Manami mais ne veut pas causer de problèmes.

laB boule (eastasiasoft, 8 décembre, 3,59 £ / 3,99 €) – En éliminant les complexités modernes pour revenir à un style de jeu plus simple et plus stimulant, Ball laB est un jeu de plateforme de précision simple présenté dans des graphismes minimalistes en pixel art en niveaux de gris. Chaque étape déroutante remplit un seul écran, l’objectif étant de passer d’un bout à l’autre du niveau sans être victime de pics, d’embûches ou d’autres dangers.

Toujours en avant (PM Studios, 7 décembre, 11,59 £ / 12,91 €) – Ever Forward est un jeu de puzzle d’aventure – c’est l’histoire de Maya. Maya est perdue dans un monde étrange quelque part entre réalité et imagination. Elle est seule à affronter son désespoir dans son voyage de découverte, où elle doit déverrouiller ses souvenirs et affronter ses peurs pour percer les secrets du monde.

Gardien de la tradition (Top Hat Studios, 6 décembre, 9,44 £ / 10,49 €) – Incarnez le prince Sayri et sauvez la mémoire des civilisations anciennes de la magie maléfique qui vise à détruire les histoires qui la contiennent. Faites partie de mondes 2. 5D magnifiquement conçus à partir de contes populaires amérindiens et combattez une armée d’envahisseurs maléfiques menaçant de disparaître. Quelle part de chaque histoire pourrez-vous préserver pour les générations futures ? Devenez un gardien de la tradition et découvrez-le !

Souvenir de Kubinashi (Phoenixx, 9 décembre, 7,43 £ / 7,99 €) – Sekibanki se lance dans une grande aventure dans un monde de rêve pour retrouver ses souvenirs perdus ! Utilisez votre propre tête pour essayer de franchir des étapes pleines de toutes sortes d’astuces dans un jeu de puzzle d’action en 2D comme vous n’en avez jamais connu.

Héros de la boucle (Devolver Digital, 9 décembre, 12,14 £ / 13,49 €) – Manipulez un jeu de cartes mystiques en expansion pour placer les ennemis, les bâtiments et le terrain le long de chaque boucle d’expédition unique pour le héros courageux. Récupérez et équipez un butin puissant pour chaque classe de héros pour leurs batailles et agrandissez le camp des survivants pour renforcer chaque aventure tout au long de la boucle. Débloquez de nouvelles classes, de nouvelles cartes, des avantages et des gardiens sournois dans votre quête pour briser le cycle sans fin du désespoir. – Lisez notre critique de Loop Hero

AMOUR 3 (Screenwave Media, 7 décembre, 7,19 £ / 8,19 €) – LOVE 3 est un jeu de plateforme de précision où vous contrôlez fiveEight, un survivant solitaire à la recherche d’autres dans un monde mécanique et apocalyptique. Affrontez des obstacles difficiles, découvrez des secrets cachés et essayez de trouver de l’espoir parmi les désespérés en surmontant chaque nouveau danger. Ce que vous découvrirez en explorant influencera la fin, alors assurez-vous de trouver ce qui est important.

Souvenirs de la côte est (eastasiasoft, 10 décembre, 4,49 £ / 4,99 €) – Vivez l’émotion douce-amère du personnage Sam alors qu’il effectue un voyage méditatif dans un endroit qu’il n’a pas visité depuis quinze ans, où un spectre de son passé émerge de manière inattendue et l’oblige à confronter les vieilles vérités de nouvelles manières. Des œuvres d’art dessinées à la main et une bande-son soigneusement sélectionnée de musique lo-fi vous accompagnent dans cette exploration stimulante de souvenirs à la fois affectueux et douloureux.

Monstre Rancher 1 & 2 DX (KOEI TECMO EUROPE, 9 décembre, 24,99 £ / 29,99 €) – Profitez au maximum de « Monster Rancher » et « Monster Rancher 2 » !・Tous les emplacements de sauvegarde disponibles dès le début ! Gèle jusqu’à 20 monstres !・Des monstres exclusifs de différents pays ajoutés au jeu ! (« Monster Rancher 2 ») ・Ajout du mode « Avance rapide » qui vous permet de sauter certaines scènes et « Relevés d’entraînement » pour conserver la trace de vos actions précédentes ! – Lisez notre critique de Monster Rancher 1 & 2 DX

Sam & Max : Au-delà du temps et de l’espace (Skunkape Games, 8 décembre, 15,49 £ / 16,79 €) – Sam & Max: Beyond Time and Space est une version remasterisée de la deuxième saison de jeux épisodiques Sam & Max de Telltale, mise à jour avec amour par une petite équipe des développeurs originaux. Sam est un détective canin de six pieds avec un nez pour la justice. Max est un lapin hyperkinétique avec un goût pour le chaos. Ensemble, ils forment Freelance Police, un duo de comédie irrévérencieux dont le style ésotérique de lutte contre le crime divertit les fans de bandes dessinées et de jeux vidéo depuis plus de trente ans.

Route super impossible (Rogue Games, 9 décembre, 20 £ / 21,99 €) – À l’avenir, vous devrez jouer un peu sale si vous voulez gagner des courses. Les maîtres virages en épingle à cheveux traversent des parcours dangereux qui se tordent et s’enroulent sur de magnifiques décors galactiques, projetant les adversaires dans le vide de l’espace. Lancez-vous dans l’hyperdrive avec des augmentations de vitesse temporaires et profitez de chaque occasion pour sauter des sentiers des montagnes russes. Contournez les portes et les points de contrôle et renversez les concurrents sur le chemin de la première place ! La suite spirituelle du jeu primé Impossible Road est de retour et plus féroce que jamais avec de tout nouveaux modes, un multijoueur local à 60 FPS, un jeu en ligne insensé et bien plus encore ! Alors qu’attendez-vous? Faites claquer vos doigts et sautez dans le coureur le plus rapide, le plus fou et le plus spectaculaire que vous ayez jamais joué.

Transitoire : édition étendue (Iceberg Interactive, 8 décembre, 15,29 £ / 16,99 €) – Des créateurs de CONARIUM et de la série DARKNESS WITHIN, voici TRANSIENT, un thriller Lovecraftian Cyberpunk. Dans un avenir post-apocalyptique lointain, ce qui reste de l’humanité vit dans une citadelle fermée créée pour survivre à l’environnement extérieur hostile. Plongez dans ce monde dystopique et enquêtez sur ce qui vous arrive, à vous et à vos amis.

Unstrong: Space Calamity (Origamihero Games, 7 décembre, 3,89 £ / 4,29 €) – Il y a longtemps, les stars de Sun City Pyrmia ont veillé à ce que rien n’aille mal avec le soleil. Mais ensuite, ils ont disparu, et ce qui s’est passé reste un mystère. Plusieurs siècles plus tard, un monde en forme d’étoile maintenu par des chaînes a été déchiré par une grande explosion, ses débris ont été envoyés à la dérive dans l’espace.

Flipper sauvage et aventure (SuperPowerUpGames, 10 décembre, 13,49 £ / 14,99 €) – Profitez de 6 jeux en un avec la reproduction parfaite de vrais flippers, avec toutes sortes de détails graphiques et de sons. Découvrez tous les secrets, terminez toutes les missions et devenez numéro 1 au monde ou le meilleur parmi vos amis, en affichant votre meilleur score sur le classement en ligne.

Yu-Gi-Oh ! RUSH DUEL : L’aube de la bataille royale !! (KONAMI, 7 décembre, 35,99 £ / 39,99 €) – Invoquez des monstres puissants à gauche et à droite. Renversez la tendance avec d’innombrables tirages. Les Rush Duels ne sont pas terminés tant que la toute dernière carte n’est pas jouée !

Contenu téléchargeable/complémentaire

Jeux Nintendo Switch avec un nouveau DLC cette semaine :

