Téléchargement NordVPN: Comment installer sur Android, Windows, Mac et plus

Vous vous demandez comment télécharger NordVPN? Étant l’un des meilleurs services VPN du marché, vous avez probablement entendu parler de NordVPN, mais vous ne savez peut-être pas encore par où commencer.

Si vous n’avez jamais utilisé de VPN auparavant, cela peut sembler une tâche ardue, mais nous sommes là pour vous guider tout au long du processus d’installation de NordVPN sur diverses plates-formes.

Que vous souhaitiez vous installer avec NordVPN sur des PC Windows, un Mac, un iPhone ou un appareil Android, nos guides étape par étape vous aideront à être opérationnel.

Comment télécharger NordVPN sur Android

Le téléchargement de NordVPN sur Android n’est pas trop difficile, bien que vous souhaitiez commencer le processus en achetant d’abord un plan sur son site.

Une fois que vous avez configuré un compte et un abonnement, vous avez le choix entre le téléchargement et l’utilisation de l’application. L’itinéraire le plus simple est via le Google Play Store, vous pouvez y accéder via la page « Applications » de NordVPN sur son site mobile ou en effectuant une recherche dans le magasin lui-même, assurez-vous simplement d’éviter toute application de copie qui pourrait s’y trouver.

Si vous préférez, vous pouvez télécharger le téléchargement de l’APK NordVPN, ce qui peut être nécessaire dans certaines zones géographiques où NordVPN n’est pas répertorié dans le Play Store. Il est un peu plus délicat d’installer des applications Android de cette façon avec certains paramètres système qui doivent être modifiés, nous ne le recommandons donc vraiment que si vous devez le faire.

Une fois l’application installée, il vous suffit de vous connecter avec les informations de compte que vous avez créées en ligne et de cliquer sur Connexion rapide pour commencer ou de sélectionner un serveur global de votre choix.

Comment télécharger NordVPN sur Windows 10

Pour NordVPN sous Windows, vous voudrez également commencer directement sur son site Web. En fait, vous n’avez pas besoin de créer un compte pour télécharger l’application Windows, mais pour utiliser réellement l’application, vous aurez besoin d’un abonnement actif, il est donc logique de vous rendre sur le site et de vous inscrire maintenant.

Rendez-vous sur la page de destination des applications VPN et choisissez Windows si le site n’a pas déjà détecté que vous êtes sur une machine Windows. Cliquez simplement sur Télécharger et vous aurez le programme d’installation de NordVPN dans votre dossier de téléchargement en quelques secondes. Ouvrez ce programme d’installation et suivez les instructions pour le configurer comme vous le feriez pour tout autre programme.

Ce programme d’installation vous demandera d’accorder certaines autorisations pour que NordVPN fonctionne correctement, ce qui peut vous décourager, mais comme il s’agit d’un fournisseur VPN de confiance, vous pouvez autoriser ces autorisations sans souci – assurez-vous simplement de télécharger l’application NordVPN directement depuis la source afin que vous sachiez que vous obtenez la vraie affaire. Toute application VPN que vous installez devra avoir le consentement pour fonctionner réellement.

Une fois installé, entrez les détails de votre compte et vous n’êtes plus qu’à un clic d’une connexion VPN active.

Comment télécharger NordVPN sur iPhone

Les utilisateurs d’iPhone doivent d’abord se rendre directement à NordVPN pour créer un compte, puis cliquer sur la page Applications VPN et suivre le lien vers l’App Store iOS pour obtenir l’application elle-même.

Étant donné que l’App Store est le seul moyen d’obtenir des applications sur un iPhone, le processus sera familier à la plupart des utilisateurs d’iPhone. Cliquez sur Obtenir, entrez le mot de passe de votre compte iTunes si vous y êtes invité et l’application sera téléchargée gratuitement.

Pour que NordVPN fonctionne sur votre iPhone, vous devez ouvrir l’application et saisir les détails du compte que vous avez créé en ligne. Notamment, la première fois que vous essayez de vous connecter à l’un de ses serveurs, l’application vous demandera l’autorisation de vous connecter à un VPN avec une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez « ajouter des configurations VPN ». Cela doit être autorisé pour que NordVPN fonctionne, alors appuyez sur Autoriser, vous serez déplacé dans votre application Paramètres pour approuver cela via Face ID ou Touch ID. Il s’agit d’une procédure standard pour toute application VPN sur iOS.

Revenez à l’application NordVPN et vous pourrez à partir de là vous connecter à un serveur VPN de votre choix.

Comment télécharger NordVPN sur Mac

Si vous envisagez d’utiliser NordVPN comme application VPN Mac, le processus est sensiblement le même que celui des utilisateurs de PC Windows décrits ci-dessus.

Rendez-vous sur le site Web de NordVPN pour créer un compte et vous abonner, puis cliquez sur sa page Applications VPN pour récupérer l’application Mac. Cliquez sur télécharger et exécutez le programme d’installation.

Il existe également une version Mac App Store de l’application sous le nom NordVPN IKE. Il s’agit d’un produit NordVPN légitime et il existe quelques légères différences dans son fonctionnement, mais les deux sont parfaitement utilisables. Si vous n’êtes pas sûr de ce qui est correct, le personnel d’assistance de NordVPN peut vous aider à décider.

Quelle que soit l’application NordVPN que vous installez, vous devrez lui donner l’autorisation de s’exécuter via vos préférences système et vous serez invité à le faire la première fois que vous l’exécuterez. Pour les autoriser, vous devrez entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe système.

Après cela, il vous suffira de vous connecter avec les détails de votre compte NordVPN et vous pourrez vous connecter en un clic.

Pourquoi devrais-je télécharger NordVPN?

Que vous souhaitiez un VPN sécurisé ou simplement un VPN pour le streaming Netlfix, NordVPN est un choix solide pour la plupart des utilisateurs.

Étant donné que la sécurité et la confidentialité sont si importantes lors de l’examen de votre prochain achat de VPN, vous serez heureux de savoir que NordVPN est réputé pour sa sécurité. C’est en grande partie grâce à son utilisation non pas d’une mais de deux couches de cryptage. Ce double VPN signifie que vos données sont envoyées via deux serveurs distincts, ajoutant cette couche de sécurité supplémentaire.

De plus, vous pouvez payer en utilisant Bitcoin pour être encore plus anonyme. Nord dispose de serveurs dédiés au travail sur le réseau Onion. Un bonus intéressant est le blocage automatique des sites Web suspects ainsi que le blocage des logiciels publicitaires et des logiciels malveillants. Tout cela et vous avez un cryptage 256 bits, des protocoles de sécurité IKEv2 / IPSec et une forte politique de non-journalisation, pour vous garder totalement anonyme.

Les couches de sécurité ne signifient pas un ralentissement des vitesses de connexion en ce qui concerne NordVPN, car vous obtenez toujours des performances impressionnantes sur les nombreux emplacements de serveurs. Et cela s’applique lorsqu’il est utilisé sur macOS, iOS, Windows et Android.

En plus de cela, NordVPN offre d’excellentes performances avec des vitesses de connexion rapides, un choix de serveurs et la possibilité de débloquer Netflix, BBC iPlayer et d’autres services de streaming.

Essentiellement, NordVPN est un service VPN très puissant, fonctionne sur la plupart des appareils et offre une expérience conviviale et fiable.

Quelles autres options VPN ai-je?

Bien que NordVPN soit l’un des VPN les mieux notés sur le marché, il n’est pas sans concurrence sur le marché avec à la fois des VPN gratuits et des options VPN payantes disponibles auprès d’autres fournisseurs.

Lors de nos tests, nous avons attribué à ExpressVPN le titre de meilleur VPN global grâce à ses excellentes applications pour pratiquement toutes les plates-formes, à des connexions solides comme le roc, à une large gamme de serveurs et à des vitesses rapides. Ceux qui veulent la meilleure expérience possible devraient y jeter un coup d’œil.

Une autre option de choix est Surfshark VPN, qui est l’une des options VPN les moins chères disponibles tout en offrant un ensemble de fonctionnalités compétitives. Si vous souhaitez économiser un peu d’argent sur votre VPN, cela vaut le coup d’œil.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protégez votre sécurité en ligne et renforcez votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

