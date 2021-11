Télécharger Minecraft Education Edition 1.17 et comment mettre à jour l’application

La mise à jour 1.17 de Minecraft Education Edition est disponible au téléchargement et à l’installation pour obtenir les fonctionnalités de la partie 1 de Cave and Cliffs.

Les fidèles de Microsoft peuvent désormais télécharger gratuitement l’édition Java en s’abonnant au Xbox Game Pass. Si vous jouez sur des ordinateurs, vous pouvez également découvrir l’instantané 21w44a pour l’édition Java et il y a un nouveau lanceur à installer.

Ce nouveau lanceur est disponible dès maintenant, mais il ne prend pas en charge cette version du jeu.

MINECRAFT: Comment télécharger et installer le nouveau lanceur The Haunting of Minecraft Marketplace Trailer

Comment mettre à jour Minecraft Education Edition vers 1.17 ?

Vous devez télécharger et mettre à jour automatiquement Minecraft Education Edition vers la version 1.17.

La version a été publiée le 2 novembre et elle devrait se télécharger toute seule si vous avez activé les mises à jour automatiques des applications pour Windows 10. Si ce n’est pas le cas, suivez simplement les étapes ci-dessous :

Entrez dans la boutique Microsoft sur votre ordinateur Sélectionnez Compte, puis Paramètres de l’application Activez les mises à jour de l’application

En ce qui concerne les versions de bureau, Mojang dit qu’il se téléchargera tout seul si vous n’avez pas bloqué http://meedownloads.blob.core.windows.net/.

Nouvelles fonctionnalités

Certaines des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour 1.17 de Minecraft Education Edition incluent le mode multijoueur pour 40 personnes.

Il vous permet également d’enregistrer des photos en tant qu’éléments et s’appelle la mise à jour GOAT car il ajoute des chèvres. D’autres foules incluent des calmars brillants et des Axolotls.

Bien sûr, il ajoute le patch Nether au jeu ainsi que Cave and Cliffs partie 1. Mojang a fourni des notes de patch pour les deux.

