Télécharger sur la scène de l’événement 2021 à capacité réduite à Donington Park

Télécharger organisera un festival à capacité réduite approuvé par le gouvernement à Donington Park du 18 au 20 juin.

La facture complète de l’événement, qui devrait comporter environ 40 groupes, sera dévoilée le 28 mai. Les détenteurs de billets pour Download 2022 auront un accès prioritaire pour acheter des billets pour l’événement de juin. Tous les billets seront uniquement des billets de camping pour le week-end: aucun billet journalier ne sera libéré et vous devrez rester sur place pendant toute la durée du festival. En tant qu’événement du programme de recherche sur les événements scientifiques du gouvernement, les festivaliers devront consentir à participer et doivent avoir plus de 16 ans. La meilleure nouvelle pour la foule du festival? Moshing sera totalement autorisé.

Le directeur du Festival Republic, Melvin Benn, a déclaré: «Suite à l’énorme succès de notre événement à Sefton Park, nous sommes ravis de contribuer à la phase II du programme de recherche sur les événements du gouvernement avec la création du premier festival de camping de trois jours qui sera le pilote de téléchargement à Donington Park.

«Cette prochaine étape massive nous aidera à comprendre et à étudier le retour en toute sécurité des festivals à grande échelle sans distanciation sociale ni masque facial pendant un week-end complet … le retour de l’expérience complète du festival que nous attendions tous et un retour au travail bien nécessaire pour les musiciens, l’équipe des coulisses, les traiteurs et bien d’autres qui font partie de l’industrie exemplaire de la musique live au Royaume-Uni.

Une déclaration à propos de l’événement énonce les conditions d’entrée suivantes: «Bien que les festivaliers ne soient pas socialement distancés ou ne soient pas tenus de porter des masques une fois à l’intérieur du festival, ils seront tenus de suivre les directives gouvernementales existantes lors de leurs déplacements à destination et en provenance de Donington Park et d’adhérer aux règles définies par les organisateurs du festival.

«Les participants doivent avoir la preuve d’un résultat négatif au test d’écoulement latéral pour entrer au festival. Dans le cadre de la recherche scientifique plus large sur les événements d’essai, les participants au pilote de téléchargement seront également invités à passer un test PCR avant et après l’événement afin de recueillir des preuves supplémentaires sur la sécurité de l’expérience de camping du festival, la réduction de la distance sociale et la suppression des interventions non pharmaceutiques comme les revêtements du visage.

«Ils devront également fournir les coordonnées de NHS Test and Trace pour s’assurer que tout le monde peut être retrouvé dans le cas où un membre du public recevrait un test positif après l’événement.»

L’événement du festival Download fait suite à l’événement d’essai qui a vu un groupe indépendant Fleurs jouez devant 5000 fans au Sefton Park de Liverpool le 2 mai.

À cette occasion, le concert s’est déroulé sans distanciation sociale ni masque, mais les participants devaient montrer un test COVID négatif pour entrer dans l’arène, en prenant un test de flux latéral à l’avance dans un centre de test local: ils ont également été invités à passer un test après le concert. Les détenteurs de billets devaient également donner leurs coordonnées au NHS Track and Trace pour s’assurer qu’ils pouvaient être contactés si quelqu’un lors du concert était testé positif pour Covid-19 lors des tests de suivi.

Lorsque le concert de Blossoms a été annoncé en avril, le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: «Nous sommes un pas de plus vers un été d’événements en direct maintenant que notre programme scientifique est en cours. Tester différents paramètres et examiner différentes mesures d’atténuation est essentiel pour ramener les foules en toute sécurité. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a ajouté que les résultats du concert «éclaireraient notre approche pour garantir que les futurs grands événements puissent se dérouler en toute sécurité».

Tous les détails de l’événement Download 2021 seront révélés le 28 mai. Visitez le site officiel de l’événement pour plus de détails.