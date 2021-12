Téléchargez 34 des fonds d’écran MIUI 13 ici

Aujourd’hui, Xiaomi a dévoilé une multitude de nouveaux produits, dont la série de smartphones Xiaomi 12 et la Watch S1. La société a également dévoilé MIUI 13, la dernière version de son skin Android. Maintenant, nous avons ici les fonds d’écran MIUI 13 à télécharger (via XDA-Developers).

Il y a une tonne de papiers peints proposés. Il y aura éventuellement aussi des fonds d’écran animés disponibles, bien que nous n’ayons pas encore mis la main dessus. Quoi qu’il en soit, en téléchargeant l’un de ces murs sur votre appareil actuel, vous aurez l’impression d’utiliser un nouveau smartphone Xiaomi 12 si vous utilisez un peu votre imagination.

Voir également: Tout ce que vous devez savoir sur le skin Android de Xiaomi

Vous pouvez voir 34 des fonds d’écran MIUI 13 ci-dessous. Cependant, ne téléchargez aucun de ces éléments individuellement, car ils ont été compressés pour les temps de chargement du site. Au lieu de cela, faites défiler vers le bas de cet article et téléchargez un fichier ZIP avec tous les fonds d’écran dans leurs formes de résolution les plus élevées.

Si vous voulez de nouveaux papiers peints mais que ceux-ci ne vous intéressent pas, n’oubliez pas que nous avons une série hebdomadaire pour les murs intitulée Wallpaper Wednesdays. Vous pouvez voir l’itération la plus récente ici et les versions plus anciennes ici. C’est un excellent moyen d’arracher des murs à vos collègues lecteurs ainsi qu’au personnel d’Android Authority !

Fonds d’écran Xiaomi MIUI 13

