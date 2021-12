Téléchargez ces fonds d’écran Samsung Galaxy S22 avant que le téléphone ne soit disponible l’année prochaine

Exclusif : l’ensemble de papiers peints qui fuit vous permet de jouer à S22 aujourd’hui

Il reste encore un mois avant la fin de l’année, mais nous envisageons déjà l’avenir glorieux et prometteur qu’est 2022. Seul le temps nous dira quelles surprises nous réservent, mais nous savons une chose avec certitude : la La série Galaxy S22 sera entre nos mains avant que vous ne le sachiez. Si vous en avez marre d’attendre, autant habiller votre smartphone actuel comme le prochain. Nous avons quatre fonds d’écran divulgués du prochain produit phare de Samsung à essayer.

Avec des éclaboussures jaunes, rouges et vertes – sans parler d’une variante noire au design élégant et compatible avec le mode sombre – ces arrière-plans devraient s’adapter à tout appareil que vous utilisez actuellement. Ils rappellent les premiers papiers peints que nous avons repérés l’année dernière pour la série S21, avec des effets de particules flottantes placés devant des fonds unis. Il rappelle le sable, ressemblant même parfois à de l’eau avec ses gouttes en forme de perles, chacune teinte avec un ton assorti au reste du papier peint.

Nous nous attendons à une attente légèrement plus longue pour la série S22 que la gamme précédente, avec une fuite récente confirmant une fenêtre de lancement en février. Alors que les plus petits S22 et S22+ semblent être des versions raffinées des modèles de cette année, le S22 Ultra semble être le successeur du Note20 dont nous rêvons depuis plus d’un an maintenant.

Vous pouvez télécharger les quatre fonds d’écran dans un fichier zip sur Android File Host ici pour les essayer sur votre téléphone. Si vous êtes curieux de savoir ce que la série S22 nous réserve l’année prochaine, assurez-vous de consulter notre résumé des rumeurs pour tout ce que nous avons appris jusqu’à présent.

