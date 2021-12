Téléchargez Control gratuitement et conservez-le pour toujours, il a remporté de nombreux prix du jeu de l’année | Jeux

Il a été candidat au Jeu de l’année en 2019 aux Game Awards et est considéré comme l’un des meilleurs titres de ces derniers temps. Et maintenant, vous pouvez l’obtenir gratuitement!

Si vous avez un PC moyennement puissant et que vous cherchez un jeu de qualité pour profiter de ce Noël, vous n’avez pas à dépenser un seul euro.

Epic Games Store offre le grand jeu aujourd’hui Control, considéré comme l’un des meilleurs titres d’action narrative de ces dernières années.

Il a un score moyen de 84 sur OpenCritic. Il est surprenant qu’un jeu de ce calibre, qui a à peine deux ans, puisse être obtenu gratuitement, mais l’Epic Games Store est très généreux ce Noël. Hier, vous pouviez obtenir Prey, et aujourd’hui le magnifique Contrôler. Ici vous pouvez voir un peu de gameplay:

Il s’agit de une aventure d’action surnaturelle à la troisième personne où vous devez maîtriser la combinaison de capacités surnaturelles, de charges modifiables et d’environnements réactifs alors que vous vous frayez un chemin dans un monde de science-fiction.

Contrôler raconte l’histoire de Jesse Faden et sa recherche personnelle de réponses. Le monde de Control a sa propre intrigue évolutive, et Jessie découvrira d’étranges expériences et secrets qu’elle devra maîtriser.

Pour le télécharger et le conserver pour toujours, il vous suffit de créer un compte gratuit sur le Boutique de jeux épiques et obtenez le jeu sur ce lien.

Noter que Il est uniquement disponible gratuitement jusqu’à demain 27 décembre à 17h00., alors ne soyez pas négligent ou vous vous en passerez.

Vous songez à rénover votre ordinateur de jeu ? Dans ce guide, nous vous donnons quelques conseils très utiles pour acheter un PC de bureau de jeu et en profiter pendant de nombreuses années.

Epic Games Store offre un jeu PC par jour, jusqu’au 6 janvier. Et ce sont tous des titres de haute qualité.

De plus, jusqu’à cette même date, il offre un coupon de 10 euros à valoir sur des jeux d’une valeur de 14,99 euros ou plus, et qui sont actuellement également en soldes de Noël.

Ce qui est bien c’est que ce coupon est renouvelé à chaque achat. Vous pouvez donc acheter tous les titres que vous voulez pour 10€ de moins que dans les soldes Steam.

Quelques exemples, avec la remise de 10€ déjà appliquée :

Assassin’s Creed: Valhalla – 19,99 € Cyberpunk 2077 – 19,99 € Dead Stranding – 10,99 € Hitman 3 – 13,99 € Borderlands 3 – 4,99 € GTA V Premium Edition – 4,99 € Marvel’s Guardians of the Galaxy – 28,99 € Horizon Zero Dawn – 14,99 € Battlefield 2042 – 29,59 € Kena Bridge of Spirits – 19,99 € Jurassic World Evolution 2 – 31,99 € Total War: Warhammer – 4,99 € Darkest Dungeons II – 11,59 € Crisys 3 : Remastered – 10,99 € Hot Wheels Unleased – 24,99 € Red Dead Redemption 2 – 19,99 € Disco Elyséum – 7,99 €

Une belle opportunité d’augmenter votre collection de jeux PC, soit gratuitement, soit avec de très bonnes remises.