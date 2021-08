Téléchargez et Sara Martínez ajoute une médaille d’or et une d’argent

L’athlétisme a donné un dernier coup de pouce à l’Espagne dans le tableau des médailles, qui a clôturé la journée avec 18 métaux (six d’or, neuf d’argent et trois de bronze). Quatre d’entre eux ont été forgés dans le stade olympique. Gérard Descarega, accompagné de son guide Guillermo Rojo, a revalidé sa couronne dans le 400 mètres T12 avec un temps de 50.42 ce dimanche, tandis que Sara Martínez a obtenu sa première médaille paralympique, une médaille d’argent., grâce à un saut de 5,38 mètres.

Gérard Descarega (Reus, 5 mai 1994) a confirmé son hégémonie sur le 400 mètres T12, avec une course dans laquelle il a réussi à se distancier de tous ses rivaux pour signe un temps de 50.42, son record personnel de la saison. Cela sert donc à revalider son or à Rio 2016 et sa domination, puisque en 2017 et 2018, il a complété la triple couronne en remportant la Coupe du monde de Londres et le Championnat d’Europe de Berlin. “C’est incroyable, nous avons fait la course parfaite”, a lancé Déchargement, tandis que son guide Guillermo racontait tous les obstacles surmontés jusqu’au succès : “Nous avons eu une opération Gérard sur un pied, un changement de ville (Séville), deux changements d’entraîneurs. au cours des deux dernières années… Il a jeté des œufs dans la vie et a ignoré les gens qui lui ont dit que tant de changement n’était pas bon. Nous nous avons fait confiance et nous avons bien fait.» Ce que le tout nouveau champion a confirmé :« Les cinq derniers mois ont été angoissants. Cela compense tout“.

Le Catalan a fait ses débuts aux Jeux de Londres avec seulement 18 ans, obtenant une quatrième place au 400 mètres T12, destiné aux athlètes ayant une déficience visuelle. Cependant, compte tenu de l’avancée de sa rétinite pigmentaire, il a dû commencer à concourir en T11, pour aveugle total, accompagné d’un guide. La vision s’estompait. Conscient de cela, il a recueilli des expériences telles que jouer du saxophone ou faire un circuit avec une moto que ses parents lui ont offerte. Ce dernier est rappelé par la cicatrice sur son avant-bras gauche. Le sport était la lumière dans le noir et ses yeux, ceux de ses guides. Marcos Blanquiño l’a accompagné à Rio 2016 et fait actuellement Guillermo Rojo, un astronaute préparateur physique, qui a travaillé à l’Agence spatiale européenne.

Des heures avant, Sara Martínez a remporté l’argent grâce à un saut de 5,38 mètres, sa première médaille aux Jeux. Un prix pour la persévérance, puisqu’il s’agissait de sa cinquième participation à une épreuve paralympique. Loin est que ses débuts à Athènes avec seulement 14 ans. L’athlète, avec une opacité cornéenne bilatérale héréditaire, n’a été surpassée que par l’Ukrainienne Oksana Zubkovska, qui a enchaîné sa quatrième médaille d’or consécutive (Pékin, Londres, Rio et maintenant Tokyo). “C’était mon tour. Je l’ai aimée pendant de nombreuses années. J’ai été plus détendu que je ne le pensais, bien qu’hier samedi j’ai dû travailler avec notre psychologue Manuela à cause de mes nerfs. Je l’ai pris assez calmement”, a-t-il expliqué.

Sara s’est mise au sport avec la natation, mais Il s’ennuyait et à l’âge de huit ans, il a décidé d’essayer l’athlétisme. Il écoutait sa mère. Il l’a essayé d’abord avec des tests de fond, puis avec de la longueur. Il avait un ange. D’où sa participation précoce aux Jeux d’Athènes, où elle termine septième. Une date spéciale au cours de laquelle il a coïncidé avec sa sœur aînée María et son cousin Daniel Moreno.

programme du lundi

Susana Rodríguez a rencontré l’histoire au stade national, à 02h30 (heure espagnole), avec la finale du 1500 mètres. Vous pouvez obtenir une médaille dans deux sports différents, après avoir remporté l’or en triathlon samedi. À partir de 12h30, les athlètes Álvaro del Amo et Deliber Rodríguez s’affronteront. En même temps le Espagne-Argentine Football-5 pour les aveugles. Un peu plus tôt, vers 10h00, se tiendront les finales de natation où ils pourront se Nuria Marqués, Xavi Torres, Toni Ponce, Teresa Perales, Ari Edo… Il faudra aussi être attentif à tennis sur chaise et tir à l’arc.