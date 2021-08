Téléchargez gratuitement 10 000 affiches de films historiques au format cinéma, jusqu’à 3 x 6 mètres | Divertissement

Les affiches de cinéma ne sont plus faites comme les anciennes. Cela ressemble à un vieux commentaire, mais c’est une réalité technique et artistique. Vous pouvez le vérifier vous-même.

Beaucoup affiches de cinéma Vous vous souvenez des 10 dernières années ? Peut-être très peu. Mais sûrement quelqu’un d’une époque antérieure me vient à l’esprit.

Les affiches d’aujourd’hui, sans y nuire et sauf exceptions, ressemblent à un copier-coller réalisé par ordinateur. Ils se ressemblent tous et maintiennent une homogénéisation où l’artistique passe au second plan, et le marketing et le politiquement correct sont ceux qui conçoivent l’affiche.

Ce n’était pas le cas il y a des décennies, où les artistes avaient une liberté totale pour créer des affiches originales et amusantes dessinées à la main, avec des compositions totalement folles où ils jouent avec la police, les cadres de films ou les scènes d’action.

Si vous êtes un cinéphile ou simplement curieux d’explorer ce sujet, l’Université du Texas à Austin, à travers le Harry Ransom Center, vous propose de Téléchargez gratuitement plus de 10 000 affiches de films historiques au format cinéma, jusqu’à 3 x 6 mètres… si vous pouvez les imprimer !

Cette collection spectaculaire couvre toute l’histoire du cinéma : vous y trouverez de tout, des affiches de films muets aux titres actuels. Bien que la grande majorité soit films sortis entre les années 50 et 70 du siècle dernier. Ce sont des nouvelles qui nous parviennent via Lifehacker.

La plupart appartiennent à la collection Interstate Theatre Circuit. Dans les années 1960, la chaîne Interstate Theatre possédait pratiquement tous les cinémas du Texas et gardait toutes les affiches, dépliants et autres articles de cinéma.

Le Harry Ransom Center numérise progressivement l’ensemble de la collection. il y a déjà quelques 10 000 affiches téléchargeables gratuitement que vous pouvez retrouver sur cette page du Harry Ransom Center.

Sa taille varie en fonction de ce qui a été enregistré au fil du temps. Il n’y en a que sous forme de pamphlet qui a été remis aux spectateurs à leur entrée dans la salle, avec un synopsis du film. Et aussi la taille d’affiche conventionnelle.

Certains ont taille du panneau d’affichage, qui sont celles qui ont été placées sur les panneaux d’affichage ou sur les murs des cinémas, avec jusqu’à 3 x 6 mètres de long.

Veuillez noter que ces affiches peuvent être téléchargées et utilisées uniquement à titre personnel ou privé. Le Harry Ransom Center ne possède pas les droits, il ne s’agit que d’un don, il ne peut donc pas être utilisé à des fins commerciales.