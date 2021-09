Téléchargez gratuitement Nioh, Far Cry 3, Sam & Max et d’autres grands jeux et conservez-les pour toujours | Jeux

in

Le week-end démarre, c’est donc le moment idéal pour saisir une poignée de jeux gratuits et les ajouter à votre collection.

Les joueurs sur pc ils peuvent obtenir jeux gratuits de qualité chaque semaine, pour s’amuser sans dépenser d’argent.

Et nous ne parlons pas du fond du catalogue ou des titres que personne ne connaît. Ce sont des jeux qui ont été un succès critique et commercial, et maintenant vous pouvez y jouer sans dépenser un seul euro.

Mais tu dois te dépêcher car certains ne sont disponibles gratuitement que pour demain. Alors allez les réclamer quand vous aurez fini de lire cette news !

Nous commençons par Nioh, un Dark Souls se déroulant dans la mythologie japonaise où vous devrez vous battre contre des samouraïs corrompus, des monstres et des démons.

C’est un jeu difficile, mais il en vaut la peine. En plus c’est l’édition complète, avec tous les DLC. Vous pouvez l’obtenir gratuitement sur Epic Games Store, jusqu’au 16 septembre.

Dans ce même magasin le jeu de gestion et de stratégie est également disponible sans payer à l’abri, où vous devez construire un abri pour votre famille après une apocalypse qui a détruit le monde. Jusqu’au 16 septembre.

Un autre grand jeu qui vaut la peine d’être apprécié est Loin de pleurer 3, un jeu de tir narratif à la première personne se déroulant sur une île dominée par des seigneurs de la guerre qui ont réduit les indigènes en esclavage.

Attention car ce jeu est offert par Ubi Soft seulement jusqu’à demain 11 septembre à 08h30 Heure espagnole, alors courez pour le réclamer avant qu’il ne coûte à nouveau de l’argent.

Voulez-vous plus de jeux gratuits? Nous les avons !

Sur Steam, vous pouvez attraper le classique Rassemblement de la mort, un jeu de course avec une vue plongeante qui rappelle les jeux d’arcade classiques.

Enfin, dans Prime Gaming vous avez l’aventure graphique mythique de LucasArts, Sam et Max prennent la route, ainsi que d’autres aventures de qualité : Homme de bougie, agent de puzzle, fichiers secrets 2 et d’autres. Également un jeu multijoueur récemment sorti, Ville KO. Tout le monde jusqu’au 31 septembre.

Pour obtenir tous ces jeux, vous avez besoin d’un compte Amazon Prime, mais vous pouvez en créer un gratuitement pendant un mois, réclamer les jeux et les conserver même si vous cessez d’être Prime.

Ce sont de très bons titres qui vous divertiront pendant des semaines. Profitez-en!