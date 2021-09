Téléchargez l’application Windows 11 pour vérifier votre PC ici

TL;DR

Microsoft a discrètement réédité l’application Windows 11 PC Health Check. L’application est conçue pour indiquer aux utilisateurs actuels de PC Windows 10 si leur ordinateur portable ou de bureau peut être mis à jour vers Windows 11. La sortie de l’application intervient deux semaines seulement avant le lancement officiel de Windows 11.

L’application est apparemment disponible pour tous ceux qui souhaitent la télécharger et l’utiliser, selon XDA-Developers. Microsoft a précédemment publié une version de l’application pour les membres de son problème de test Windows Insiders plus tôt cet été, mais l’a ensuite retirée de la circulation. Il existe trois versions de l’application que vous pouvez télécharger : une pour les PC Windows 64 bits, une pour les PC Windows 32 bits et les PC basés sur ARM, et enfin une pour Windows 10 pour les PC en mode S.

L’application vous indiquera si le processeur, la carte graphique et tout autre matériel de votre PC Windows 10 sont compatibles avec la mise à jour vers Windows 11. Microsoft a précédemment déclaré que les utilisateurs devront disposer d’au moins un processeur Intel de 8e génération (ou une poignée des modèles de 7e génération), ou un processeur Zen 2 AMD à l’intérieur de votre PC pour mettre à jour vers Windows 11 via la méthode de mise à jour Windows en ligne standard. Il faudra également au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Enfin, il doit prendre en charge le démarrage sécurisé UEFI et le TPM 2.0.

Microsoft a déjà déclaré que si le processeur de votre PC ne prend pas en charge techniquement la mise à niveau, vous pouvez toujours le forcer à accepter Windows 11 en l’installant via un fichier ISO. Il doit avoir un processeur 64 bits (pas de processeurs 32 bits autorisés) avec une vitesse d’horloge d’au moins 1 GHz, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Vous pouvez télécharger l’application Windows 11 PC Health Check sur le lien ci-dessous.