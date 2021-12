Téléchargez l’application YouTube Roku maintenant pour éviter de perdre l’accès

Ryan Haines / Autorité Android

L’application YouTube Roku devrait être supprimée de la boutique Roku Channel le jeudi 9 décembre 2021. Il est conseillé aux propriétaires de Roku et de Roku TV de télécharger l’application YouTube immédiatement. L’application devrait toujours fonctionner après le 9 décembre si les utilisateurs de Roku l’installent.

À partir du 9 décembre 2021, l’une des applications de vidéo en streaming les plus populaires ne sera plus disponible au téléchargement pour les dizaines de millions d’appareils de streaming Roku. À moins que quelque chose ne change, l’application Roku YouTube sera supprimée du Roku Channel Store à partir de jeudi.

Cela survient plusieurs mois après que l’application Roku YouTube TV a également été supprimée du Channel Store. Comme pour ce retrait, Roku et le propriétaire de YouTube, Google, n’ont pas pu s’entendre sur un nouveau contrat pour continuer à prendre en charge l’application YouTube principale. Dans un article de blog publié en octobre, Roku a accusé Google d’avoir demandé à l’entreprise de donner « la préférence à YouTube par rapport aux autres fournisseurs de contenu » tout en « exigeant des fonctionnalités de recherche, de voix et de données sur lesquelles ils n’insistent pas sur d’autres plateformes de streaming ».

Google a ensuite envoyé sa propre déclaration, affirmant que « Roku a une fois de plus choisi de faire des déclarations improductives et sans fondement plutôt que d’essayer de travailler de manière constructive avec nous ». Cependant, ils ont déclaré que l’application YouTube Roku continuerait de fonctionner pour les utilisateurs qui la téléchargent avant le 9 décembre.

Comment télécharger l’application YouTube Roku avant le 9 décembre

Si vous disposez d’un appareil de diffusion en continu Roku ou d’un téléviseur intelligent avec Roku OS installé, il est important que vous téléchargiez l’application YouTube maintenant ou avant le jeudi 9 décembre 2021. C’est assez simple à saisir :

Allumez votre appareil Roku et rendez-vous sur la page d’accueil de Roku. Faites défiler jusqu’à la partie Rechercher du menu et sélectionnez-la. Tapez « YouTube ». Sélectionnez l’application YouTube dans les options de recherche et cliquez sur Ajouter une chaîne. L’application devrait ensuite être téléchargée sur votre écran d’accueil Roku. Sélectionnez-le pour lancer l’application.

Peut-être plus important encore, pour tous ceux qui ont téléchargé et installé l’application, ne le supprime pas ! À partir du 9 décembre, l’application ne sera plus disponible au téléchargement. Si vous le supprimez, vous ne pourrez peut-être plus le télécharger à nouveau.

Alternatives après le 9 décembre

De toute évidence, les personnes qui achètent un appareil Roku ou une télévision intelligente après le 9 décembre n’auront pas de chance de télécharger à la fois les applications officielles YouTube et YouTube TV (en supposant qu’aucune résolution ne soit prise entre les deux sociétés). Cependant, vous disposez de certaines options si vous utilisez votre appareil mobile iOS ou Android, ou même votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable Windows. Vous pouvez soit diffuser vos applications YouTube à partir de ces plates-formes sur votre appareil Roku, soit refléter votre écran. Ce n’est pas idéal, mais c’est mieux que rien.

Une autre alternative pour les personnes qui possèdent un téléviseur intelligent Roku consiste simplement à obtenir une autre clé de streaming connectée HDMI avec l’application YouTube. Ils incluent les nombreuses clés Amazon Fire TV, le Chromecast avec Google TV ou, si vous avez un peu d’argent en poche, la box de streaming Apple TV.

