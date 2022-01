Téléchargez les 457 fonds d’écran Google à partir des téléphones Pixel

Il existe des milliers de beaux fonds d’écran disponibles sur des dizaines d’applications élégantes sur Android, mais parfois, les arrière-plans de Google sont exactement ce dont votre téléphone a besoin. Bien qu’il soit simple d’installer l’application Google Wallpapers sur la plupart des appareils Android, vous ne pouvez toujours pas obtenir tous les arrière-plans proposés pour les téléphones Pixel. Nous pouvons vous fournir un moyen simple de télécharger chacune des collections de Google Wallpapers dans un package zippé soigné, ce qui facilite le passage au crible de la sélection, le tout sans installer d’application supplémentaire.

Voici ce que l’application Google Wallpaper a à offrir, à l’exception de ses (également excellents) fonds d’écran animés, tous téléchargeables depuis notre hébergeur de fichiers de confiance Mediafire :

Floraison

Bloom est l’une des nouvelles collections de papiers peints introduites avec les Pixel 6 et 6 Pro. Le nom dit tout – avec cette collection, vous avez droit à une sélection de fleurs épanouies stylisées. Ils créent des couleurs Material You particulièrement agréables que vous pourrez apprécier sur votre appareil Android 12.

Télécharger Bloom

Motif

Motif est une autre nouvelle collection directement issue de la série Pixel 6, mais ses images sont beaucoup plus stylisées que les fleurs que l’on peut voir dans Bloom. La collection vous donnera à la fois des formes et des formes dessinées, certaines d’entre elles purement abstraites, mais d’autres représentant des fleurs, des fruits, etc.

Télécharger Motif

Community Lens, comme son nom l’indique, est censé montrer quelques belles images prises par divers photographes dans la nature et dans les villes. Parmi eux se trouve également l’arrière-plan emblématique par défaut du Nexus 5 avec lequel le téléphone est livré. Si vous recherchez des paysages et des paysages urbains époustouflants tout en ajoutant un peu de nostalgie, voici votre pack d’images.

Télécharger Community Lens

Culture organisée

Google utilise sa collection Curated Culture pour montrer des œuvres d’art de diverses vacances et, bien, de cultures du monde entier, avec les derniers designs (voir en haut à gauche ci-dessus) pour arriver avec l’aimable autorisation des artistes indigènes Rico et Crystal Worl, qui forment ensemble le Compagnie de Trickster. Deux d’entre eux représentent un corbeau, qui est populaire dans les contes tlingit, tandis que l’autre représente un loup, un autre symbole important pour les indigènes du nord-ouest du Pacifique. Il existe une grande variété dans ce pack, à la fois dans le style de dessin et dans les représentations, alors assurez-vous de le télécharger pour explorer tout ce qu’il y a à voir.

Télécharger la culture organisée

Pour s’amuser

Ces fonds d’écran Pixel 5 et 6 utilisent l’appareil photo selfie aligné à gauche du 5 et centré sur le 6 et ajoutent un point noir à leur place, donnant l’impression que l’appareil photo fait partie de l’arrière-plan. Bien que ceux-ci fonctionnent également pour tout autre téléphone, ils sont conçus sur mesure pour le Pixel 5 et le 6, ils n’auront donc pas l’air aussi transparents et parfaits sur d’autres appareils. Si vous aimez toujours les fonds d’écran pour leur apparence, vous allez vous amuser, en particulier si vous avez manqué l’un de ces fonds d’écran Pixel 5 sur votre nouveau Pixel 6.

Télécharger pour le plaisir

Google Arts et Culture

Si vous avez envie de tableaux et d’œuvres d’art classiques, la collection de papiers peints de Google Arts & Culture est peut-être pour vous. Les fonds d’écran ici font tous partie du projet de numérisation d’œuvres d’art de Google, numérisant des peintures célèbres pour les conserver pour toujours dans une qualité irréprochable.

Télécharger Google Arts et Culture

Paysages

Landscapes est l’une des plus anciennes collections de l’application Fonds d’écran, mais elle a été mise à jour avec une multitude de fonds d’écran optimisés Material You pour Android 12. Le nom dit tout – tous ces fonds d’écran montrent de beaux paysages, à trouver tous du monde entier, des merveilles hivernales aux lacs et à la mer jusqu’aux déserts.

Nous avons divisé cette collection en deux parties afin de garder la taille du téléchargement plus gérable, au cas où votre connexion Internet ne serait pas très bonne.

Télécharger Paysages (1) Télécharger Paysages (2)

Textures

Les textures sont toutes des choses que vous pouvez déjà sentir dans vos mains avant même de les toucher, ainsi que de l’architecture. Vous pouvez voir des feuilles de près, des bardeaux de toit, du tissu tissé, des rochers et bien plus encore.

Télécharger les textures

Vie

Life se concentre sur des photographies artistiques prises pour capturer tout ce que le mot « Life » encapsule. Gros plans sur les fleurs, les vagues mouvantes de la mer, les lumières floues de la ville, les escaliers, les forêts, les animaux, les vélos… tout ce que vous voulez.

Télécharger la vie

Terre

À première vue, Earth est une continuation de la collection Landscapes, mais c’est bien plus. Ici, vous pouvez trouver de belles images satellites de haut en bas, vous donnant une vue complètement différente de notre planète. Il existe même des fonds d’écran nous offrant un aperçu d’autres planètes. Celui-ci est également séparé en deux parties, afin de ne pas surcharger votre connexion internet.

Télécharger la Terre (1) Télécharger la Terre (2)

Art

L’art ne doit pas être confondu avec Google Arts & Culture. Au lieu de cela, il est mieux décrit comme une collection d’œuvres d’art générées par ordinateur. Ici, Google a également récemment ajouté quelques nouveaux fonds d’écran pour vous aider à montrer Material You.

Télécharger l’art

Paysages urbains

Cityscapes est le pendant de Landscapes, présentant des horizons, une architecture et bien plus encore. Bien que j’aime le look, je suis un peu déçu que pratiquement toutes les rues que nous voyons ici soient vides, sans personne nulle part. Ce n’est pas vraiment à quoi ressemblent les villes dans la vraie vie, et je dirais que les habitants sont une grande partie de ce qui donne à une ville son caractère. Mais je m’éloigne du sujet – ce sont néanmoins de beaux fonds d’écran, et vous pouvez les télécharger ici.

Télécharger Cityscapes

Couleurs solides

Les couleurs unies n’ont probablement pas besoin de beaucoup d’introduction, et elles sont probablement l’ajout le plus ennuyeux à la collection de fonds d’écran Google. Mais si vous avez envie d’un pack de couleurs unies qui feront ressortir davantage les icônes de votre application, bien sûr, c’est parti.

Télécharger les couleurs unies

Bien que la série Pixel 6 soit la dernière et la meilleure de Google, il existe quelques téléphones d’ancienne génération avec leurs propres fonds d’écran exclusifs, non disponibles sur les nouveaux téléphones. Au fur et à mesure que nous mettrons la main sur eux, nous ajouterons leurs antécédents spécialisés à cette rafle, alors restez avec nous pendant que nous rassemblons tous les meilleurs fonds d’écran de Google pour vous.

