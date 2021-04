Téléchargez les fonds d’écran colorés du nouvel iMac redessiné ici

Apple a finalement présenté un iMac repensé lors de l’événement d’aujourd’hui, qui présente désormais un tout nouveau design avec des lunettes réduites et la puce Apple M1. L’ordinateur tout-en-un d’Apple est désormais disponible en sept nouvelles couleurs, et chacune possède un nouveau fond d’écran unique – que vous pouvez télécharger ici.

L’iMac de nouvelle génération est disponible en bleu, vert, argent, orange, violet, rouge et jaune. Les couleurs rappellent quelque peu l’iMac G3 d’origine, qui était également proposé en plusieurs couleurs.

Avec une gamme de couleurs – vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent – le nouveau design de l’iMac personnalise et élève n’importe quel espace contrairement à tout autre ordinateur. L’iMac présente des couleurs plus douces et des bordures plus fines à l’avant pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur leur contenu, tandis que l’arrière apparaît dans des couleurs vives et saturées.