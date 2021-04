Téléchargez les fonds d’écran Google Earth Day pour les téléphones Pixel

Google a mis à disposition des fonds d’écran Jour de la Terre pour les téléphones Pixel.

Vous voulez donner à votre téléphone une touche écologique? Google est heureux de vous aider. Le géant de la technologie a publié un trio d’images de fond d’écran Earth Day destinées aux téléphones Pixel, bien que vous n’ayez pas strictement besoin de l’un de ces appareils en fonction de la qualité que vous préférez.

Les trois fonds d’écran Jour de la Terre sont disponibles dans leur intégralité sur le Pixel 3 et les modèles plus récents via la collection «Culture organisée» que vous trouverez dans les paramètres de styles et de fonds d’écran de votre téléphone. Cependant, vous pouvez les télécharger ici pour n’importe quel appareil si vous êtes satisfait d’une résolution carrée de 1080p.

Le fond d’écran Pixel, conçu par l’artiste Jeremyville, montre la faune dansant autour de la musique de la Terre dans différents climats: une forêt tempérée, une plaine africaine et sous l’eau. Considérez-les comme un hommage à la «danse» des écosystèmes et à l’importance de prendre soin de la nature dans son ensemble.

En rapport: Comment télécharger les fonds d’écran animés du Pixel 5 pour n’importe quel appareil Android

Bien sûr, Google espère que vous verrez cela comme un appel à l’action qui rend le monde meilleur. Si rien d’autre, cependant, le fond d’écran Pixel pourrait vous faire réfléchir à votre impact environnemental la prochaine fois que vous atteindrez votre téléphone.